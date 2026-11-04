به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایی‌نژاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط حاکم بر عرصه بین‌الملل اظهار کرد: همچنان قانون جنگل بر روابط بین‌المللی حاکم است و دستکش مخملی و چنگال چدنی، دو چهره متفاوت از یک رفتار استکباری هستند؛ بنابراین تنها راه مقابله با این وضعیت، قدرتمند شدن است.



وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت کشور افزود: متأسفانه نظام تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حتی حوزه‌های علمیه همچنان با فرامین الهی، آموزه‌های اسلامی و اخلاقی و همچنین آرمان‌ها و خواسته‌های شهدا فاصله دارند و باید برای رفع این فاصله و نزدیک شدن به اهداف موردنظر تلاش بیشتری صورت گیرد.



این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از نابرابری در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی گفت: سال‌هاست شاهد تفاوت و نابرابری در حقوق و مزایای کارکنان بخش‌های مختلف هستیم که این مسئله مصداق بی‌عدالتی است. مجلس و دولت باید برای ساماندهی این وضعیت و برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها اقدام کنند.



آریایی‌نژاد همچنین با اشاره به مطالبات بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش، اظهار کرد: این قشر سال‌هاست خواستار برقراری عدالت هستند، اما با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، مطالبات آنان تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از محروم ماندن برخی اقشار از امکانات و خدمات دولتی تصریح کرد: در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی نیز باید عدالت در اولویت قرار گیرد؛ چراکه محرومان و افراد مستحق همچنان از امکانات و خدمات دولت محروم هستند یا سهم بسیار اندکی از این امکانات دریافت می‌کنند.



نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به تأثیر فعالیت دلالان و افراد صاحب نفوذ بر اقتصاد کشور افزود: نفوذ آقازاده‌ها، یقه‌سفیدها و دلالان در اقتصاد، آسیب‌های جدی به کشور وارد کرده و مشکلاتی را برای مسئولان به وجود آورده است. راهکار این مسئله روشن است و باید دست افراد سودجو از اقتصاد ایران کوتاه شود.