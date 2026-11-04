به گزارش خبرگزاری مهر، کمال‌الدین توحید در نشستی با رئیس اتاق صنایع و معادن قندهار ومعاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تداوم اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تردد در مرزهای دو کشور اظهار کرد: برآورد ما آن است که تجارت واقعی دو کشور دست‌کم سه تا چهار میلیارد دلار است و بخش قابل توجهی از مبادلات از جمله ارسال پول توسط خانواده‌های افغانستانی، خدمات فنی و مهندسی و برخی مبادلات ثبت‌نشده در آمارهای رسمی منعکس نمی‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به افغانستان می‌تواند سالانه دست‌کم ۵۰۰ میلیون دلار باشد که این ظرفیت نیز در آمارهای موجود به‌درستی دیده نمی‌شود.

رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: تصمیمات اخیر مسئولان خراسان رضوی برای رفع موانع مرزی بسیار مثبت بوده است اما انتظار فعالان اقتصادی آن است که این تصمیمات از مرحله ابلاغ و توافق فراتر رفته و به‌طور کامل عملیاتی شود.

به گفته توحید، در حال حاضر زمان توقف و انتقال کالا که پیش‌تر گاهی به ۱۷ روز و حتی یک ماه می‌رسید، بر اساس آمارهای ارائه‌شده به حدود دو تا سه روز کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود شرایط است، هرچند هنوز تا روان‌سازی کامل مرز فاصله داریم.

وی با اشاره به زیان‌های ناشی از قاچاق و خارج ماندن بخشی از مبادلات از چرخه رسمی تجارت بیان کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی دو کشور در آمارهای رسمی منعکس نمی‌شود و لازم است برای شناسایی و ثبت دقیق حجم واقعی تجارت، بررسی‌های بیشتری انجام شود. از سوی دیگر محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت افغانستان با پاکستان فرصت‌هایی برای توسعه مبادلات با ایران فراهم کرده است که نباید از دست برود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین خواستار توسعه نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد مراکز دائمی معرفی کالاهای ایرانی و افغانستانی شد و گفت: پیشنهاد ما آن است که با همکاری دو اتاق مشترک، نمایشگاه‌های تخصصی میان دو کشور در استان‌های مختلف ایران و ولایت‌های افغانستان برگزار شود و به‌تدریج به مراکز دائمی معرفی محصولات و فرصت‌های تجاری تبدیل شوند.

وی ادامه داد: در این زمینه ظرفیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی افغانستان نیز اهمیت دارد زیرا تولیدکنندگان این کشور با مشکلاتی در زمینه بسته‌بندی، فرآوری و دسترسی به بازارهای صادراتی مواجهند و همکاری با فعالان اقتصادی ایران می‌تواند در رفع این موانع مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت تجارت افغانستان اطلاعات و مشخصات فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این کشور را آماده کرده و اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است. اتاق مشترک نیز برای دسترسی فعالان اقتصادی به این اطلاعات و معرفی ظرفیت‌های موجود آمادگی دارد تا زمینه ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های مشترک فراهم شود.

توحید با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خراسان رضوی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی، گفت: در هفته گذشته نیز برخی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران با مسئولان مربوطه مطرح و برای رفع آن‌ها پیگیری‌هایی انجام شد. امیدواریم با حمایت و راهبری استانداری و مجموعه مدیریتی استان، این اقدامات با جدیت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی ایران و افغانستان بیش از گذشته به مرحله اجرا برسد.