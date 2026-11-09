به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع از کشف محموله سکه قاچاق در حوزه استحفاظی این هنگ خبر داد و اظهار کرد: در جهت پیشگیری از قاچاق انواع کالا، مرزبانان غیور مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون تایباد حین بازرسی ترانزیت خروجی از کشور به یک دستگاه خودرو، مشکوک که پس از بازرسی از خودرو موفق شدند ۵ هزار و ۱۳۰ قطعه سکه تاریخی و عتیقه که در داخل کابین خودرو جاساز شده بود را کشف نمایند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان ضمن توقیف خودرو و دستگیری متهم،اقلام مکشوفه جهت بررسی دنوع سکه ها و ارزش ریالی تحویل کارشناسان مربوطه شد.

شجاع بیان کرد: قاچاقچیان و مخلان اقتصاد داخلی کشور بدانند مرزبانان با اشراف اطلاعاتی کوچکترین تحرکات را در نوار مرزی زیر نظرگرفته و با هرگونه اقدام سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.

