به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کاظمی در این زمینه اظهار کرد:پایانه مرزی رازی که طی سال‌های گذشته عمدتاً به‌عنوان یکی از مبادی مهم تردد مسافران میان ایران و ترکیه شناخته می‌شد، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کارکرد جدیدی در حوزه تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و ضرورت تأمین کالاهای مورد نیاز از طریق مبادی مرزی زمینی، به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های پایانه مرزی رازی و با تأکید مقام عالی استان، از هشتم آبان‌ماه فرآیند واردات کالا از این پایانه آغاز شده است.

کاظمی افزود: در مرحله نخست، واردات با اولویت کالاهای اساسی، دارویی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و با ظرفیت روزانه ۲۰ دستگاه کامیون در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر پایانه مرزی رازی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این پایانه در همسایگی کشور ترکیه تصریح کرد: پایانه مرزی رازی یکی از سه گذرگاه مرزی آذربایجان ‌غربی در ارتباط با کشور ترکیه است و برخورداری از این موقعیت، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری و ایفای نقش مؤثرتر در تأمین نیازهای کشور فراهم کرده است.