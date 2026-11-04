به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بهمن نوری عصر سه‌شنبه در دیدار سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی ، با اشاره به سهم بالای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در خراسان شمالی، بر ضرورت توجه ویژه به شرایط معیشتی و نیازهای مددجویان تأکید کرد و خواستار تقویت سطح حمایت‌ها و تخصیص منابع متناسب با نیازهای موجود شد.

وی با اشاره به احتمال تشدید برودت هوا در فصل سرما و محدودیت‌های احتمالی تأمین انرژی، بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات حمایتی برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی تأکید کرد و خواستار تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان بهزیستی و هدایت بخشی از منابع مالی صنایع زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین وسایل گرمایشی و سوخت‌های جایگزین مددجویان شد.

استاندار خراسان شمالی همچنین اشتغال را یکی از محورهای مهم در پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی دانست و پیشنهاد کرد با اختصاص تسهیلات ویژه کارفرمایی، زمینه جذب و به‌کارگیری افراد بهبودیافته از اعتیاد در واحدهای تولیدی و اقتصادی خراسان شمالی فراهم شود.

نوری بیان کرد: فراهم کردن فرصت اشتغال پایدار برای افراد بهبودیافته، علاوه بر کمک به بازگشت آنان به زندگی اجتماعی، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بازگشت به اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

در ادامه این دیدار، سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به ضرورت تقویت حمایت‌ها از جامعه هدف این سازمان در خراسان شمالی، از پیگیری برنامه‌هایی برای توسعه خدمات و تسهیل دسترسی مددجویان به حمایت‌های مالی خبر داد.

وی افزود: با انعقاد تفاهم‌نامه سازمان بهزیستی کشور با برخی بانک‌ها در آینده نزدیک، زمینه ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به مددجویان تحت پوشش، از جمله در خراسان شمالی، فراهم خواهد شد.