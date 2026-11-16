به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر دوشنبه در جشنواره دانش‌بنیان زعفران در شهرستان فاروج اظهار کرد: موضوع زعفران در اقتصاد خراسان شمالی می‌تواند پیشران توسعه باشد. باید به جد در این موضوع مهم برندسازی کنیم، از سامانه‌های سنتی فاصله بگیریم و صنعتی‌سازی را در دستور کار قرار دهیم. بار اصلی کار زعفران بر عهده بانوان است و باید مراقب فرصت‌های شغلی باشیم.

وی با اشاره به تشکیل بورس زعفران گفت: تشکیل بورس زعفران از خلأهای جدی بود و دو واحد بورس زعفران در حال شکل‌گیری است؛ یکی در شهرستان شیروان و یکی در گرمه. کشاورزان باید محصول خود را به بورس زعفران تحویل دهند تا دغدغه فروش محصول به پایین‌ترین قیمت را نداشته باشند و سفره‌شان بزرگ‌تر شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ورود شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی باید ورود شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهد تا از خام‌فروشی فاصله بگیریم. وی ادامه داد: فرآوری و تولید محصول با ارزش افزوده را کشور نیازمند است و فقط تولید زعفران ملاک نیست، بلکه مشتقات آن مهم است که باید استخراج شود تا بازار و سبد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

نوری در ادامه با اشاره به ظرفیت گیاهان دارویی خراسان شمالی گفت: در خراسان شمالی ۴۲۳ گونه دارویی داریم که این یک فرصت طلایی است. ۱۱ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم با گیاهان دارویی در ارتباط هستند و سال گذشته ۱۵۰۰ تن گیاهان دارویی صادر شده است که نشان‌دهنده ریل‌گذاری درست است، اما باید به آن عمق دهیم.

وی با بیان اینکه ممانعت از خام‌فروشی، پیش‌نیاز رسیدن خراسان شمالی به توسعه کشور است، افزود: در سند آمایش که نقشه راه همه ما برای مدیریت است، از نکات اساسی مورد اشاره این است که در سال ۱۴۱۰ خراسان شمالی به متوسط توسعه کشور برسد و یکی از پیش‌نیازهای آن، ممانعت از خام‌فروشی است. این موضوع محدود به عرصه کشاورزی نیست، بلکه حوزه‌های دامپروری، کشاورزی، صنایع و معادن را شامل می‌شود.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۱۰ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی زیر کشت گیاهان دارویی است و هزار هکتار از اراضی کم‌بازده را باید به سمت گیاهان دارویی سوق دهیم. باید بر روی اصلاح بذر کار کنیم و برداشت مکانیزه، کشت مکانیزه و بهره‌وری را افزایش دهیم.