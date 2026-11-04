به گزارش خبرنگار مهر، مهر، سید سعید شاهرخی در جلسه بررسی تمهیدات و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها، از تلاش‌های تخصصی دستگاه‌ها و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به همکاری و همپوشانی مأموریت دستگاه‌های اجرایی در شرایط فعلی اظهار کرد: این سطح از هماهنگی و همراهی، حاصل تلاش مدیران توانمند، آگاه و برخوردار از نگاه کارشناسی است.

استاندار لرستان با اشاره به هشدارهای صادرشده درباره پدیده ال‌نینو و احتمال تغییرات قابل توجه در الگوهای بارشی کشور افزود: از مدت‌ها قبل بر ضرورت پاکسازی مسیرهای عبور آب، لایروبی مسیل‌ها، رفع موانع احتمالی و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول در زمان وقوع حوادث تأکید شده است.

شاهرخی همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه‌های امدادی و خدماتی در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط خاص کشور گفت: تجربه فعالیت مجموعه‌های امدادی در آن شرایط نشان داد که دستگاه‌ها از ظرفیت و توان مناسبی برای مدیریت موقعیت‌های دشوار برخوردارند و باید این آمادگی در سایر حوزه‌ها نیز حفظ و تقویت شود.

احتمال بارش‌های سنگین و ضرورت آمادگی مستمر

وی با بیان اینکه بارش نزولات آسمانی مایه برکت و رحمت الهی است، ابراز امیدواری کرد در روزها و ماه‌های پیش رو، استان و کشور شاهد بارش‌های فراوان باشند و مردم بدون تحمل خسارت و آسیب از برکات آن بهره‌مند شوند.

استاندار لرستان با تأکید بر نقش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در کاهش خسارات احتمالی تصریح کرد: مدیران باید در برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مجموعه‌های خود، احتمال وقوع بارش‌های سنگین، حتی در حدود ۱۰۰ میلی‌متر در برخی مناطق، را در نظر بگیرند.

شاهرخی با ارزیابی مثبت از وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: با تلاش مدیران، فرمانداران و مجموعه‌های اجرایی در شهرستان‌ها، شرایط مناسبی برای مدیریت حوادث احتمالی فراهم شده و عملکرد دستگاه‌ها در مجموع قابل قبول است.

وی با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌ها تأکید کرد: هرچند به توان مدیریتی مجموعه استان اعتماد وجود دارد، اما این موضوع نباید موجب کاهش حساسیت یا غفلت از آمادگی‌های ضروری شود.

استاندار لرستان ادامه داد: لازم است آمادگی ایجادشده پس از این جلسه نیز با جدیت حفظ شود و وضعیت نیروهای عملیاتی، رانندگان، نیروهای فنی، تکنسین‌ها، گروه‌های امدادی و آتش‌نشانی در مرکز استان و شهرستان‌ها به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

شاهرخی در پایان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی خود را در وضعیت آماده‌باش نگه دارند تا در صورت وقوع بارش‌های شدید و حوادث احتمالی، خدمات‌رسانی و امدادرسانی بدون وقفه انجام شود.