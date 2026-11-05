به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضی‌زاده صبح پنجشنبه در گلزار شهدای یاسوج از برنامه‌ریزی برای اعزام چهار هزار دانش‌آموز دختر و پسر استان در قالب ۱۲ کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور طی یک ماه خبر داد و اظهار کرد: این اردوها با هدف آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار، شهادت و ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی افزود: اعزام دانش‌آموزان از امروز آغاز شده و طی یک ماه، چهار هزار دانش‌آموز در قالب ۱۲ کاروان و با استفاده از ناوگان اتوبوسی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه بازدید دانش‌آموزان از یادمان‌های دفاع مقدس بیان کرد: مناطق عملیاتی و یادمان‌های هویزه، شلمچه و علقمه از جمله مقاصد این سفر معنوی است که دانش‌آموزان از آنها بازدید و زیارت خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان گفت: امروز دشمن با بهره‌گیری از جنگ شناختی و رسانه‌ای، ذهن و باور جوانان را هدف قرار داده است و در چنین شرایطی، رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و فعالان فضای مجازی نقش مهمی در معرفی ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید دارند.

سرهنگ فرضی زاده بیان کرد: باید از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای آشنایی بیشتر جوانان با حماسه‌های شهدا و فرهنگ مقاومت استفاده کرد تا نسل نوجوان و جوان با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، شناخت عمیق‌تری از تاریخ دفاع مقدس و ارزش‌های آن به دست آورند.