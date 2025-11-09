به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ حسین روح‌افزا ظهر یکشنبه در حاشیه اعزام این دانش‌آموزان گفت: نخستین کاروان دانش‌آموزی راهیان نور در قالب پنج دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی افزود: این کاروان شامل ۲۴۰ دانش‌آموز دختر از دوره‌های متوسطه اول و دوم است و هدف اصلی از این سفر، آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های ایثار، شهادت و وطن‌دوستی به آنان است.

سرهنگ روح‌افزا تصریح کرد: اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی جنوب فرصتی بی‌نظیر برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی گفت: این سفر باعث می‌شود نسل جوان از نزدیک با سختی‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دفاع مقدس آشنا شده و ارزش‌های ملی و دینی را بهتر درک کنند.

وی ادامه داد: برنامه‌های این اردو شامل بازدید از یادمان‌های شهدای گمنام و مناطق عملیاتی، جلسات روایتگری با حضور رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس، نمایشگاه‌های فرهنگی و مسابقات آموزنده است تا دانش‌آموزان تنها تاریخ را نخوانند بلکه آن را تجربه کرده و با خاطرات شهدا ارتباط عاطفی برقرار کنند.

فرمانده ناحیه سپاه ساوه افزود: دانش‌آموزان در این سفر چند روزه به استان‌های خوزستان و ایلام اعزام خواهند شد و از مناطق عملیاتی مهمی مانند طلاییه، دهلاویه، شلمچه و هویزه بازدید خواهند کرد.

سرهنگ روح افزا بیان کرد،: علاوه بر بازدید میدانی، جلسات فرهنگی و آموزشی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و شرکت در برنامه‌های جمعی برای تقویت روحیه همبستگی و همکاری نیز در برنامه‌ها گنجانده شده است.

وی ادامه داد: این اردو در چند مرحله برگزار خواهد شد تا همه دانش‌آموزان علاقه‌مند بتوانند از این تجربه معنوی و آموزشی بهره‌مند شوند. تا پایان سال مجموع دانش‌آموزان اعزامی به ۷۰۰ نفر خواهد رسید.