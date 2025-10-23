اعزام ۶ هزار دانش آموز کهگیلویه و بویراحمد به اردوی راهیان نور

سرهنگ زریر فرضی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته ۶ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز به این اردوها اعزام شدند و امسال سهمیه اعزام برای دانش‌آموزان استان ۶ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: امروز اولین گروه از دانش‌آموزان پایه‌های دهم و دوازدهم به اردوی راهیان نور اعزام شدند و به‌تدریج ۹ کاروان ۳۵۰ نفری دیگر نیز راهی مناطق عملیاتی خواهند شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این برنامه با هدف آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان در قالب این اردوها از یادمان‌های شهدا و مناطق عملیاتی دوران هشت‌سال دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.