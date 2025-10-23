  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۵

اعزام ۶ هزار دانش آموز کهگیلویه و بویراحمد به اردوی راهیان نور

اعزام ۶ هزار دانش آموز کهگیلویه و بویراحمد به اردوی راهیان نور

یاسوج- معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۶ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور در سال جاری خبر داد.

سرهنگ زریر فرضی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته ۶ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز به این اردوها اعزام شدند و امسال سهمیه اعزام برای دانش‌آموزان استان ۶ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: امروز اولین گروه از دانش‌آموزان پایه‌های دهم و دوازدهم به اردوی راهیان نور اعزام شدند و به‌تدریج ۹ کاروان ۳۵۰ نفری دیگر نیز راهی مناطق عملیاتی خواهند شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این برنامه با هدف آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان در قالب این اردوها از یادمان‌های شهدا و مناطق عملیاتی دوران هشت‌سال دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

کد خبر 6631602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها