به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر پنج شنبه در حاشیه آیین اعزام نخستین کاروان دانش‌آموزی به اردوی راهیان نور جنوب کشور اظهار کرد: افتتاحیه اردوی راهیان نور جنوب کشور در استان همدان با برنامه ریزی‌های انجام‌شده کلید خورد و در مجموع چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در قالب ۱۴ کاروان راهی مناطق عملیاتی هویزه، شلمچه، یادمان عملیات کربلای چهار و فتح المبین خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه نخستین کاروان این مرحله شامل ۳۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر است که امروز اعزام شدند، افزود: اردوی راهیان نور یک کلاس درس زنده و موثر است که در آن دانش آموزان با فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و سیره شهدا آشنا شده و پیوند عمیق‌تری با ارزش‌های دینی و ملی برقرار می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت دینی و ملی، پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری، تحقق اهداف جهاد تبیین و آشنایی نسل نوجوان با روایت‌های صادقانه دوران دفاع مقدس برشمرد و آن را بخشی مهم از برنامه‌های تربیتی و فرهنگی دانست.

شیدایی در پایان تاکید کرد: تمامی تمهیدات و برنامه ریزی‌های لازم برای برگزاری ایمن و کیفی این اردوها با رعایت کامل ضوابط تربیتی و همراهی مربیان و عوامل اجرایی انجام شده است تا دانش‌آموزان با توشه‌ای معنوی و خاطراتی ماندگار از این سفر به استان بازگردند.