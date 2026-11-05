به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس گزارش داد که ارزیابی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نشان می دهد ایران با وجود حملات آمریکا به تأسیسات مرتبط با برنامه فضایی خود، همچنان در حال گسترش توانمندی های فضایی است.

بر اساس این گزارش ایران تلاش می کند با توسعه توان فضایی، قابلیت های نظامی و دقت هدف گیری خود را افزایش دهد.

ارزیابی آمریکا همچنین نشان می دهد تهران برنامه فضایی خود را ابزاری برای توسعه اقتصادی و افزایش اعتبار ملی می داند.

در این گزارش، آمریکا ایران را یک قدرت فضایی نوظهور توصیف کرده است. آکسیوس همچنین به نقل از تاد هریسون، کارشناس هوافضا در موسسه امریکن اینترپرایز نوشت اگر ایران بتواند توانمندی های فضایی آمریکا را مختل کند، ادعای برتری فضایی آمریکا با تردید روبرو خواهد شد.