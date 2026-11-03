به گزارش خبرگزاری مهر، «علی فنیّش»، رئیس دفتر شبکه المیادین در تهران، در گزارشی اعلام کرد که طی ماه اکتبر ۳۵ حادثه دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز ثبت شده است؛ آماری که از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ بی‌سابقه به شمار می‌رود.

فنیّش در این گزارش نوشت که این آمار مربوط به عملیات علیه کشتی‌هایی است که مسیر دریایی تعیین‌شده از سوی ایران را نقض کرده‌اند. وی تأکید کرد که آمار منتشرشده صرفاً حوادث مستند و اعلام‌شده به‌صورت عمومی را دربرمی‌گیرد و ممکن است شمار واقعی این حوادث بیشتر باشد.

بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ تا پایان ماه اکتبر، در مجموع ۱۳۷ حادثه دریایی ثبت شده است که ۳۵ مورد آن، معادل حدود ۲۵.۵ درصد از کل حوادث، تنها در ماه اکتبر رخ داده است.

آمار ماهانه حوادث دریایی به این شرح است: مارس ۲۹ مورد، آوریل ۱۰ مورد، مه ۹ مورد، ژوئن ۷ مورد، ژوئیه ۱۷ مورد، اوت ۱۳ مورد، سپتامبر ۱۷ مورد و اکتبر ۳۵ مورد. شمار حوادث اکتبر از رقم ثبت‌شده در ماه مارس نیز فراتر رفته است.

فنیّش در ادامه نوشت که بیشتر این حوادث در مسیر جنوبی تنگه هرمز متمرکز بوده است؛ مسیری که ایران بارها درباره استفاده از آن هشدار داده و به دلیل وجود مین‌های دریایی، آن را گذرگاهی غیرمجاز و خطرناک توصیف کرده است.

به نوشته المیادین، از ماه ژوئیه تاکنون، ۷۵ درصد عملیات و حوادث خودخواسته در این مسیر، در نزدیکی سواحل عمان، رخ داده است.

رئیس دفتر المیادین در تهران، حمله به یک نفتکش با استفاده از مین‌های چسبان را از مهم‌ترین تحولات ماه اکتبر دانست و گفت اطلاعات مربوط به این حادثه از منابع ایرانی به دست نیامده، بلکه بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره حمله به یک نفتکش بوده است.

وی این حادثه را نخستین مورد از این نوع در منطقه از سال ۲۰۱۹ توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از تغییر تاکتیک‌ها و تنوع شیوه‌های عملیات در تنگه هرمز دانست.