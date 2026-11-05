به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی اظهار کرد: این دانش‌آموزان در قالب کاروان‌های راهیان نور و با هدف بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور و آشنایی نزدیک با حماسه‌ها، رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس عازم استان خوزستان شدند.

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی نسل نوجوان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: در کنگره امام خمینی(ره) و ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی، دانش‌آموزان صرفاً مخاطب برنامه‌ها نیستند، بلکه کنشگران اصلی و محور فعالیت‌ها به شمار می‌روند و باید با حضور فعال و اثرگذار، در عرصه روایتگری و انتقال فرهنگ شهدا نقش‌آفرینی کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر اهمیت کیفیت‌بخشی به اردوهای راهیان نور تصریح کرد: آماده‌سازی اردوگاه‌ها، تأمین و تقویت زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی، ارتقای سطح خدمات رفاهی و فرهنگی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور زائران، از جمله اولویت‌های این اردوهاست تا دانش‌آموزان بتوانند در محیطی ایمن و مناسب از این سفر معنوی و تربیتی بهره‌مند شوند.

رضایی با اشاره به اعزام بیش از ۲۷۰ دانش‌آموز دختر کمیجان و خنداب به اردوهای راهیان نور گفت: خدمت‌رسانی شایسته به زائران سرزمین‌های نور و فراهم‌کردن زمینه یک اردوی باکیفیت، منظم و اثربخش، در کنار برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل نوجوان دارد.

وی تأکید کرد: رویکرد اصلی کنگره امام خمینی(ره) و ۶ هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی، میدان‌دادن به نسل نوجوان و دانش‌آموز و تبدیل آنان به کنشگران اصلی جریان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است؛ نسلی که باید خود روایتگر حماسه شهدا و انتقال‌دهنده این میراث ارزشمند به آینده باشد.