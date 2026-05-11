به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی با اشاره به نزدیک شدن به فصل برگزاری اردوهای راهیان نور، گفت: اردوگاههای مرکزی در استان خوزستان یکی از پایگاههای اصلی میزبانی از زائران شهدا در یادمان های دفاع مقدس است.
وی افزود: آمادهسازی کامل اردوگاه ها، از اولویتهای سپاه استان مرکزی بوده و با همکاری بنیاد مسکن، روند تعمیرات و تجهیز تسریع شده است.
معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به بازدید روند آمادهسازی اردوگاههای راهیان نور در اندیمشک و خرمشهر، تصریح کرد: اردوگاههای این استان فرصتی زیرساختی برای انجام ماموریتهای فرهنگی شناختی خواهد بود و یقینا نماد ترویج فرهنگ ایستادگی و مقاومت است.
رضایی تاکید کرد: ما موظفیم با حفظ بُنمایه این فضاها، میزبان شایستهای برای عموم مردم به ویژه نسل جوان باشیم و دراین راستا موضوع مهم نیازمند مشارکت همه دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی استان مرکزی است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت پای کار است
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز از حمایت ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت بازسازی زیرساخت های و فضای عمومی اردوگاه و خبر داد و افزود: این نهاد جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت پای کار آمده تا هیچ زائری در ایام راهیان نور با مشکل زیرساختی مواجه نشود.
علی عسکری افزود: اردوگاه های استان همه ساله میزبان هزاران نفر از رزمندگان و دانشآموزان استان مرکزی است، ان شالله با هماهنگیهای صورتگرفته با معاونت مهندسی سپاه اقدامات خوبی اجرایی خواهد شد.
