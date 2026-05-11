  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

اردوگاه‌های مرکزی در خوزستان آماده استقبال از کاروان‌های راهیان نور

اردوگاه‌های مرکزی در خوزستان آماده استقبال از کاروان‌های راهیان نور

اراک- معاون هماهنگ کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: اردوگاه‌های این استان در خوزستان آماده استقبال از کاروان‌های راهیان نور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی با اشاره به نزدیک شدن به فصل برگزاری اردوهای راهیان نور، گفت: اردوگاه‌های مرکزی در استان خوزستان یکی از پایگاه‌های اصلی میزبانی از زائران شهدا در یادمان های دفاع مقدس است.

وی افزود: آماده‌سازی کامل اردوگاه ها، از اولویت‌های سپاه استان مرکزی بوده و با همکاری بنیاد مسکن، روند تعمیرات و تجهیز تسریع شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به بازدید روند آماده‌سازی اردوگاه‌های راهیان نور در اندیمشک و خرمشهر، تصریح کرد: اردوگاه‌های این استان فرصتی زیرساختی برای انجام ماموریت‌های فرهنگی شناختی خواهد بود و یقینا نماد ترویج فرهنگ ایستادگی و مقاومت است.

رضایی تاکید کرد: ما موظفیم با حفظ بُنمایه این فضاها، میزبان شایسته‌ای برای عموم مردم به ویژه نسل جوان باشیم و دراین راستا موضوع مهم نیازمند مشارکت همه دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی استان مرکزی است.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت پای کار است

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز از حمایت ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت بازسازی زیرساخت های و فضای عمومی اردوگاه و خبر داد و افزود: این نهاد جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت پای کار آمده تا هیچ زائری در ایام راهیان نور با مشکل زیرساختی مواجه نشود.

علی عسکری افزود: اردوگاه های استان همه ساله میزبان هزاران نفر از رزمندگان و دانش‌آموزان استان مرکزی است، ان شالله با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با معاونت مهندسی سپاه اقدامات خوبی اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 6827053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها