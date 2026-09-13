اعزام بیش از ۳۰۰۰ نفر از نوجوانان مرکزی به مناطق عملیاتی غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی اظهار کرد: حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی غرب کشور، فرصتی ارزشمند برای پیوند قلبی نسل امروز با آرمان‌های انقلاب و شهداست.

وی افزود: جوانان ما در این سفر معنوی، با درس‌های ایستادگی، بصیرت و مقاومت در برابر دشمنان آشنا می‌شوند و با الگوگیری از سیره شهدا، برای ساختن آینده‌ای روشن در گام دوم انقلاب اسلامی آماده می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: در راستای ترویج فرهنگ متعالی ایثار، جهاد و شهادت و به منظور آشنایی نسل جوان و نوجوان با رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، بیش از ۳۰۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم این استان ، به‌ویژه دانش‌آموزان شرکت‌کننده در طرح نوجوانان امید به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

رضایی افزود: این کاروان‌ها با هدف بازخوانی حماسه‌های ماندگار، از یادمان‌های شاخص و تأثیرگذار دفاع مقدس از جمله یادمان عملیات غرورآفرین والفجر، ارتفاعات استراتژیک بازی‌دراز، یادمان عملیات مرصاد و همچنین پادگان ابوذر در شهرستان گیلان‌غرب، دومین شهر مقاوم کشور، بازدید خواهند کرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌های فرهنگی متنوعی در طول این سفرها با حضور راویان برجسته دفاع مقدس و مربیان تربیتی برای زائران برگزار شده است که با استقبال پرشور نوجوانان و جوانان استان مرکزی همراه بوده و امیدواریم این حرکت عظیم فرهنگی، گامی مؤثر در جهت حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باشد.