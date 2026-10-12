به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی پیش از ظهر دوشنبه نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور استان مرکزی اظهار کرد: ۲۰ هزار نفر در قالب کاروان‌های راهیان نور به این مناطق اعزام می‌شوند.

وی افزود: سه اردوگاه در شهرهای اندیمشک، اهواز و خرمشهر برای اسکان کاروان‌های استان در نظر گرفته شده است، اما بررسی‌های انجام‌شده از نیاز این مراکز به بازسازی و تجهیز حکایت دارد.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبار و همکاری دستگاه‌های مسئول، امکان آماده‌سازی امکانات مورد نیاز طی یک ماه فراهم می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی از باقی‌ماندن حدود ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت‌های حمل‌ونقل بابت اعزام‌های سال گذشته خبر داد و افزود: با وجود تصویب ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای هزینه اتوبوس‌ها، بخشی از این تعهدات پرداخت نشده و این مسئله مشکلات مالی برای آموزش‌وپرورش استان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: اردوگاه شهید زین‌الدین استان مرکزی هنوز به شبکه گاز دسترسی ندارد و لازم است شرکت گاز و دستگاه‌های مرتبط برای رفع این مشکل اقدام کنند.

سرهنگ رضایی تاکید کرد: اردوهای راهیان نور فرصتی برای تقویت باورهای فرهنگی و آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس است که تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی این برنامه باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی با اشاره به برگزاری کنگره شهدای استان در سال آینده و توجه ویژه به نقش دانش‌آموزان و جوانان گفت: بازدید استاندار مرکزی و مسئولان اجرایی از اردوگاه‌ها و تسریع در رفع مشکلات این مراکز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.