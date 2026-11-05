به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ادعای دشمن سعودی در خصوص رهگیری یک موشک در حریم هوایی مدینه منوره دروغ بوده و صحت ندارد.

وی اضافه کرد: مطرح شدن پی در پی چنین ادعاهایی در راستای اتهام زنی بزرگ علیه ملت یمن و نیروهای مسلح این کشور است. عملیات های ما تنها تأسیسات نفتی و پایگاه های نظامی دشمن سعودی را هدف قرار می دهد. ملت یمن بیشترین احترام و اعتقاد را به مقدسات اسلامی دارد و کسانی برای مقدسات اسلامی خطرناک هستند که فسق و فجور را در این مکان ها گسترش می دهند.

چند روز قبل نیز نیروهای مسلح یمن در واکنش به ادعای عربستان مبنی بر سرنگونی یک فروند پهپاد در آسمان مدینه، این ادعا را ادامه «دروغ‌پردازی گسترده» عربستان علیه یمن خواند.

لازم به ذکر است عربستان سعودی با مطرح کردن چنین دروغ هایی علیه مکه مکرمه و مدینه منوره سعی در سرپوش گذاشتن بر شکست های خود در یمن و بدنام کردن نیروهای مؤمن و معتقد این کشور را دارد.