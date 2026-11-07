به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشمن سعودی با ۱۰۵ حمله هوایی و موشکی، زیرساخت‌ های غیرنظامی کشورمان را هدف قرار داد. در پی بمباران‌ های انجام شده در پایتخت (صنعا) و همچنین استان‌های الجوف، تعز، عمران، حجه، صعده، مأرب و لحج، ده‌ها غیرنظامی کشته یا زخمی شده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: حملات سعودی‌ ها توسط جنگنده‌ های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده که از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمده بودند؛ حملات موشکی نیز از مناطق «نجران» و «جیزان» انجام شد.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: از آغاز تشدید درگیری‌ها، مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف متجاوز به رهبری عربستان علیه این کشور به ۴۳۶۹ مورد رسیده است.