به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که جنگنده های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ حمله هوایی علیه مناطق مسکونی صنعا انجام داده اند.

وی اضافه کرد که این حملات سعودی پایتخت یمن، استان های الجوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، ضالع، اب، الحدیده و حجه را هدف قرار دادند.

سریع تصریح کرد: در جنایات صورت گرفته توسط این جنگنده ها ده ها تن به شهادت رسیده و زخمی شدند که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: عربستان سعودی از زمان تشدید حملات علیه یمن ۴ هزار و ۱۹۷ بار به صورت هوایی و موشکی این کشور را هدف قرار داده است.

سریع همچنین از عملیات نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه بین المللی فهد در الدمام عربستان با یک پهپاد خبر داد.