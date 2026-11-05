به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به جایگاه برتر کرمان در نهضت مدرسه‌سازی گفت: گفتمان مدرسه‌سازی در استان کرمان به‌خوبی به نتیجه رسیده است و امروز شاهد مشارکت گسترده اقشار مختلف و همراهی فضای عمومی جامعه در این زمینه هستیم.



وی افزود: استان کرمان ظرفیت آن را دارد که با تکیه بر مشارکت‌های جمعی در امر مدرسه‌سازی، الگویی موفق ارائه دهد و این تجربه را به الگویی ملی تبدیل کند.



استاندار کرمان ادامه داد: ظرفیت‌ تشکل‌های ملی و اقشار مختلف را باید پای کار مدرسه‌سازی آورده و جلب مشارکت‌های ملی را همراه کنیم.



طالبی، با اشاره به آغاز اقدامات عملی در حوزه نهضت مدرسه‌سازی اظهار کرد: طی دو سال گذشته، به‌ویژه پس از سفر رئیس‌جمهور به شهرستان سیرجان، روند اجرای نهضت مدرسه‌سازی در استان با جدیت بیشتری دنبال شد و دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده است.



وی ادامه داد: سنگ بنای مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در مدرسه‌سازی در جریان سفر رئیس جمهور به سیرجان و تفاهم اولیه با مجموعه صنعتی و معدنی گل‌گهر گذاشته و به الگوی کشوری تبدیل شد.



استاندار کرمان با اشاره به گزارش اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان درباره پروژه‌های در دست اجرا گفت: این پروژه‌ها بیانگر پویایی و شتاب فعالیت‌های مدرسه‌سازی در کرمان است؛ به‌ گونه‌ای که طی یک ماه گذشته، چند مدرسه به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ساخت چند مدرسه دیگر نیز آغاز شده است.



طالبی، همچنین تصریح کرد: با وجود تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته، اما کافی و رضایت کامل نیست، چون ظرفیت‌های بسیار بیشتری در اختیار داریم و توقع ما بر جذب بیشتر منابع از مسیر دولت و کمک‌های خیران بزرگوار کرمانی است.



وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه، استان کرمان ظرفیت‌های زیادی در بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط دارد.



استاندار کرمان با اشاره به ورود اقشار مختلف به حوزه مدرسه‌سازی گفت: از سوی جامعه خبرنگاران و جوانان استان کرمان شاهد مشارکت خوبی در احداث مدرسه هستیم که نشان می‌دهد، گفتمان مدرسه‌سازی در استان به خوبی نتیجه داده است.

