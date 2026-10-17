به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی دبستان دخترانه ۹ کلاسه «شهدای خبرنگار» کرمان پیش از ظهر شنبه با حضور استاندار کرمان و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

این پروژه به‌ عنوان طرحی با محوریت و مشارکت مستقیم اصحاب رسانه در حوزه مدرسه‌سازی معرفی شده است.



استاندار کرمان در این مراسم با قدردانی از پیشگامی خبرنگاران در اجرای این طرح، اقدام آنان را الگویی ارزشمند از مشارکت اقشار مختلف جامعه در نهضت مدرسه‌سازی دانست.



محمدعلی طالبی، افزود: این اقدام قطعاً منشأ خیر و برکت خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری طرح‌های بیشتری در حوزه مدرسه‌سازی شود.



وی ادامه داد: این پروژه تنها به ساخت یک مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه فرهیختگان و افراد اثرگذار، در توسعه فضاهای آموزشی باشد.



دبستان دخترانه ۹ کلاسه «شهدای خبرنگار» در بلوار شهید سیدحسن نصرالله (حجاج) کرمان و با زیربنای ۸۶۵ مترمربع احداث می‌شود.

اجرای این طرح در قالب تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان روابط عمومی استانداری کرمان، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و خبرنگاران کرمان دنبال می‌شود.



ایده ساخت این مدرسه نخستین بار در جریان یک نشست خبری از سوی خبرنگاران استان مطرح شد و با پیگیری و همراهی جامعه رسانه‌ای کرمان، اکنون وارد مرحله اجرا شده است؛ طرحی که علاوه بر گرامیداشت یاد هشت شهید خبرنگار استان، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت اهالی رسانه در توسعه زیرساخت‌های آموزشی به شمار می‌رود.