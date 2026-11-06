به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان اظهار کرد: دشمن همواره رفتار و مواضع ملت ایران را رصد می‌کند و باید توجه داشت که این روز در تاریخ انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه، یورش رژیم طاغوت به دانش‌آموزان و دانشجویان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است و این مناسبت هر سال یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی به شمار می‌رود.



امام جمعه قم ادامه داد: مردم ایران در ماه‌های گذشته با مقاومت و حضور در صحنه، در کنار انقلاب اسلامی و رهبری ایستادند و دشمن نیز آثار این ایستادگی را مشاهده کرد.



حسینی بوشهری با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر گفت: دشمن پس از تحمل شکست، اکنون در داخل خود به دنبال عامل این ناکامی می‌گردد و حتی برخی از آنان اذعان کرده‌اند که اگر این جنگ را با ایران آغاز نمی‌کردند، با چنین شکست سنگینی مواجه نمی‌شدند.



دشمن مسئول شکست خود را در داخل جست‌وجو می‌کند



وی با اشاره به تلاش جریان‌های سیاسی آمریکا برای یافتن مقصر شکست گفت: امروز در آمریکا تلاش می‌شود فرد یا افرادی قربانی معرفی شوند تا مسئولیت شکست بر عهده آنان گذاشته شود در حالی که عامل اصلی این وضعیت، تصمیم و اقدام خود آنان بوده است.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: همان‌گونه که در ماجرای کربلا تلاش شد مسئولیت شهادت امام حسین علیه‌السلام میان عوامل مختلف تقسیم شود، امروز نیز در طرف مقابل تلاش می‌شود مسئولیت شکست به گردن دیگران انداخته شود در حالی که تصمیم‌گیرندگان اصلی باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.



وی ادامه داد: اگر تصمیمات و سیاست‌های دولت آمریکا و اقدامات رئیس‌جمهور این کشور نبود، چنین جنگی شکل نمی‌گرفت و امروز نیز تلاش برای کنار گذاشتن برخی افراد و معرفی آنان به عنوان عامل اصلی شکست، چیزی از مسئولیت تصمیم‌گیرندگان اصلی کم نمی‌کند.



حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه تغییر دولت‌ها و جناح‌های سیاسی آمریکا تفاوتی در سیاست‌های این کشور در قبال ایران ایجاد نکرده است، اظهار کرد: ملت ایران هم از دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه آسیب دیده است و بیشترین تحریم‌ها نیز در دوره دولت باراک اوباما اعمال شد.



وی افزود: نباید دموکرات‌ها تصور کنند که در این ماجرا پیروز شده‌اند چراکه ملت ایران در برابر دولت ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های آن ایستاد و مقاومت کرد.



دشمن ایران و توان مقاومت ملت را نشناخت



امام جمعه قم با اشاره به محاسبات اشتباه دشمن در آغاز جنگ گفت: آنان مردم ایران، جوانان و رزمندگان کشور و همچنین ظرفیت‌های جامعه شیعی را به درستی نشناختند و تصور کردند می‌توانند با یک اقدام نظامی به اهداف خود دست پیدا کنند.



وی ادامه داد: دشمن حتی جغرافیای ایران را نیز به درستی نشناخت و امروز مسئله از محدوده یک جنگ منطقه‌ای فراتر رفته است و هر مبدأ و نقطه‌ای که علیه ایران اقدام کند، با پاسخ جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.



حسینی بوشهری با اشاره به پیام رهبر انقلاب خطاب به مردم و مسئولان اظهار کرد: این پیام دارای نکات مهمی درباره انسجام داخلی، توجه مسئولان به معیشت مردم و ضرورت همراهی مردم و مسئولان است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



وی افزود: خود من به آنچه در این پیام مورد تأکید قرار گرفته عمل کرده‌ام و توصیه می‌کنم مردم نیز این پیام را با دقت مطالعه کنند چراکه نکات کلیدی و اساسی در آن وجود دارد.



تحقق هفت شرط برای پایان جنگ ضروری است



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به شروط مطرح‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای پایان جنگ گفت: این شروط پیش از این نیز مطرح شده بود و در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور روسیه نیز مورد تأکید قرار گرفت.



وی نخستین شرط را توقف کامل جنگ و تجاوز نظامی عنوان کرد و افزود: شرط دوم، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران است و رفع محاصره دریایی نیز به عنوان شرط سوم مطرح شده است.



حسینی بوشهری ادامه داد: لغو تحریم‌های اقتصادی، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه و پرداخت غرامت جنگی، دیگر شروط اعلام‌شده هستند و شرط هفتم نیز توقف کامل تهدید و مداخله در امور ایران است.



وی تأکید کرد: این شروط باید محقق شود و دشمن در نهایت ناچار خواهد شد در برابر ایران تسلیم شود و برخلاف ادعای آنان، این ملت ایران نبود که تسلیم شد بلکه مقاومت ملت ایران، دشمن را با واقعیت‌های جدیدی مواجه کرد.



فرهنگ فاطمی باید در جامعه زنده بماند



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن ایام فاطمیه دوم گفت: هرچه داریم از اهل بیت عصمت و طهارت و مقاومت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها داریم و در تحمل سختی‌ها و ایستادگی در برابر مشکلات باید از سیره ایشان الهام بگیریم.



وی افزود: حیات مذهبی، سخنوران، مداحان و ستایشگران اهل بیت باید مراسم پیش رو را با حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها باشکوه برگزار کنند و از گفتار، رفتار و ویژگی‌های فاطمی برای جامعه الهام بگیرند.



حسینی بوشهری با اشاره به نمونه‌های تاریخی مقاومت در صدر اسلام اظهار کرد: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و حضرت خدیجه کبری سلام‌الله‌علیها سه سال سختی‌های شعب ابی‌طالب را تحمل کردند و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها نیز در شرایط دشوار پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در کنار آرمان‌های اسلام ایستادند.



وی در پایان با دعا برای مردم و نظام اسلامی گفت: خداوند این ملت بزرگ را که برای دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن در صحنه حضور دارند، حفظ کند و به اسلام و مسلمانان عزت عنایت فرماید.