به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان ظهر امروز در آیین صلح و سازش میان دو خانواده در بخش زاغه، با قدردانی از بزرگواری خانواده مقتول و تلاش بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان منطقه برای پایان دادن به اختلاف، اظهار کرد: سازش و خون‌بَس از سنت‌های کهن و ارزشمند مردم این دیار است که با تقویت همبستگی، همدلی و مهربانی، زمینه آرامش و رونق زندگی و اقتصاد جامعه را فراهم می‌کند.

صلح و سازش؛ نشانه بلوغ اجتماعی

وی این آشتی را فراتر از پایان یک اختلاف خانوادگی و جلوه‌ای از همدلی، گذشت و احیای پیوندهای انسانی دانست و افزود: هیچ میراثی ارزشمندتر از آرامش انسان‌ها و زندگی در فضایی سرشار از امنیت و احترام نیست.

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه بزرگی در ایجاد اختلاف نیست، بلکه در گذشت و تدبیر برای پایان دادن به کدورت‌هاست، تصریح کرد: گذشت نشانه ضعف نیست، بلکه بیانگر قدرت روحی و بلوغ اجتماعی انسان است.

درمنان با تأکید بر حرمت عهد و پیمان و پیوندهای خانوادگی، از بزرگان، معتمدان و چهره‌های اثرگذار منطقه خواست همچنان در مسیر میانجیگری و ترویج فرهنگ صلح و سازش پیشگام باشند.

وی همچنین از خانواده مقتول که با سعه‌صدر و بزرگواری زمینه برقراری صلح و سازش را فراهم کردند، قدردانی کرد و این اقدام را شایسته احترام دانست.

صیانت از آرامش و انسجام اجتماعی زاغه

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به پیشینه فرهنگی مردم بخش زاغه، بر ضرورت پاسداری از آرامش و انسجام اجتماعی منطقه تأکید کرد و گفت: هیچ فرد یا جریانی نباید با اختلاف‌افکنی و رفتارهای ناهنجار، پیوند میان خانواده‌ها را خدشه‌دار کند.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قانون و با هوشیاری از امنیت مردم صیانت کنند و شهروندان نیز با پرهیز از تحریک و اختلاف‌افکنی و اعتماد به مسیرهای قانونی، در حفظ آرامش اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

درمنان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، اظهار کرد: باید تلاش کنیم فرزندانمان به‌جای شنیدن روایت اختلاف‌ها، داستان بزرگواری، گذشت و آشتی نسل‌های گذشته را بشنوند و مسیر علم، کار، سازندگی و خدمت به جامعه را انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: نام نیک کسانی در حافظه مردم باقی می‌ماند که برای صلح، محبت و آرامش گام برمی‌دارند.

آغاز دوستی تازه میان دو خانواده

فرماندار خرم‌آباد این مراسم را آغاز دوستی تازه و مسئولیتی مشترک برای حفظ انسجام اجتماعی دانست و گفت: نگرانی مردم، نگرانی ما و خوشحالی آنان، خوشحالی ماست؛ عزت و سربلندی مردم نیز عزت و سربلندی همه ماست.

درمنان در پایان با قدردانی از همه افرادی که در تحقق این صلح و سازش نقش‌آفرینی کردند، به‌ویژه نیروی انتظامی، بخشدار، بزرگان، ریش‌سفیدان، متنفذان و معتمدان منطقه و خانواده مقتول، ابراز امیدواری کرد دو خانواده با پشت سر گذاشتن اختلاف‌های گذشته، در فضایی سرشار از محبت و برادری در کنار یکدیگر زندگی کنند و مردم منطقه نیز همواره از آرامش، امنیت، همدلی و آسایش برخوردار باشند.