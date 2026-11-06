به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان لاهیجان با اشاره به حواشی ایجادشده در مراسم تشییع حمید علیدوستی اظهار کرد: سکوت برخی چهره‌ها هنگام قرائت سرود جمهوری اسلامی در این مراسم، موضوعی قابل تأمل است.

وی با بیان اینکه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال نیز در این مراسم حضور و نماینده داشتند، افزود: انتظار می‌رود مسئولان این مجموعه‌ها در برابر چنین اتفاقاتی سکوت نکنند و موضع خود را اعلام کنند.

امام جمعه لاهیجان تصریح کرد: پرچم جمهوری اسلامی نماد عزت و هویت ماست و حتی آزادگان جهان نیز برای چنین نمادی احترام قائل هستند؛ بنابراین وزارت ورزش باید در این زمینه پاسخگو باشد.

انتقاد از افزایش قیمت‌ها و پرداخت نشدن مطالبات فروشگاه‌ها

سلیمانی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و اجرای طرح کالابرگ گفت: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات برخی فروشگاه‌ها، تعدادی از آنها از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند که این مسئله موجب نارضایتی شده است.

وی با بیان اینکه دولت برای بهبود وضعیت معیشتی تلاش می‌کند، افزود: با وجود این تلاش‌ها، افزایش قیمت‌ها همچنان مورد انتقاد مردم است و لازم است مطالبات فروشگاه‌ها نیز در اسرع وقت پرداخت شود.

ضرورت اصلاح نظام پرداخت و توزیع عادلانه حقوق

امام جمعه لاهیجان در ادامه با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق و مزایا، بر ضرورت اصلاح این روند تأکید کرد و گفت: در شرایطی که در برخی مجموعه‌ها دریافتی یک‌ماهه با احتساب مزایا به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد، در بخش‌های دیگر عنوان می‌شود که منابع مالی برای پرداخت حقوق وجود ندارد.

سلیمانی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نظام پرداخت عادلانه‌تر، خواستار توجه مسئولان به فاصله دریافتی‌ها و رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا شد.