سرهنگ محمد مهرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رزمایش یک‌روزه تمرین تاکتیکی گردان‌های امام علی (ع) اظهار کرد: این رزمایش با حضور گسترده بسیجیان و جان‌فدایان در شهرستان لاهیجان صورت گرفت.

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات و تحرکات دشمن تصریح کرد: این رزمایش با هدف سنجش میزان آمادگی و توان عملیاتی نیروهای بسیجی و ارتقای ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی برای مواجهه با شرایط و تهدیدات احتمالی برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این رزمایش تمرین‌های تاکتیکی در عرصه‌های مختلف اجرا شد، افزود: مقابله با ناآرامی‌ها، ایست و بازرسی، دفاع از مقر و امداد و نجات از جمله محورهای عملیاتی این رزمایش بود که با هدف ارزیابی آمادگی نیروها در شرایط مختلف مورد تمرین قرار گرفت.

مهرزاد با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام و آمادگی مستمر نیروهای بسیجی تصریح کرد: مرور تاکتیک‌ها و شیوه‌های عملیاتی در شرایط حساس و بحرانی، افزایش هماهنگی و انسجام نیروها و ارتقای مهارت‌های عملیاتی از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش یک‌روزه بود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی در برابر تهدیدات احتمالی گفت: تقویت بنیه دفاعی، ارتقای توان رزم بسیجیان و افزایش آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید و تهاجم احتمالی از مهم‌ترین محورهای برگزاری این‌گونه رزمایش‌هاست.