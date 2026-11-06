به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های نماز جمعه شهر خاکعلی با اشاره به بیانات و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و پرهیز از اعتماد به وعده‌های آمریکا تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای امتیازدهی به آمریکا با هدف پایان دادن به تقابل‌ها، اظهار کرد: این تصور که امتیازدهی به آمریکا می‌تواند به دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی ایران پایان دهد، نادرست است و تجربه نشان داده است که این رویکرد موجب تغییر رفتار آمریکا در قبال ملت ایران نخواهد شد.

امام‌جمعه خاکعلی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور و حمایت مردم از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح را از چند جهت حائز اهمیت دانست و گفت: نخستین اثر این حضور، تقویت روحیه نیروهای مسلح در انجام مأموریت‌های خود است.

فاطمیان افزود: حضور مردم همچنین به افزایش انسجام و همبستگی ملی کمک می‌کند و در کنار آن، این پیام را به دشمنان منتقل می‌سازد که با ملتی متحد، مقتدر و برخوردار از اراده‌ای استوار روبه‌رو هستند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و همبستگی در شرایط کنونی، حمایت عمومی از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را یکی از پشتوانه‌های مهم اقتدار کشور برشمرد.



