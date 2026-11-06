به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید طبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) ضمن اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی بیان کرد: پیام اخیر معظم له حاوی دکترین دفاعی و نظامی ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه این پیام حاوی نکات بسیار مهمی بود افزود: این پیام تا آنجا اهمیت داشت که بسیاری کشورهای دنیا به آن واکنش نشان دادند

امام جمعه آرادان با بیان اینکه بازدارندگی حداکثری مهمترین و نخستین محور بیانیات رهبر انقلاب در دکترین دفاعی ایران اسلامی است، گفت: باید شرایط طوری رقم بخورد که دشمن در صورت اقدام علیه کشورمان بزرگترین ضربه را دریافت کند.

طبایی با بیان اینکه بستن تنگه هرمز به عنوان نخستین اقدام ایران بعد از حمله اول آمریکا و اسرائیل به کشورمان در جنگ اخیر یکی از مهمترین راهبردهای جمهوری اسلامی بود، گفت: بستن تنگه هرمز به معنای مسدود کردن شاهرگ اقتصاد دنیا است.

وی با بیان اینکه چالش اقتصادی در دنیا به دلیل تنگه هرمز بود، افزود: اروپا امروز در آشوب به سر می برد زیرا شاهرگ اقتصادی دنیا در دستان ایران اسلامی است و این امر سبب بروز چالش های اقتصادی در دنیا و اروپا و ... شده است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه دنیا اقتدار ایران در تنگه هرمز را فهمیده است، بیان داشت: دشمن در برابر این حربه ایران هیچ اقدامی نمی تواند کند.

طبایی با بیان اینکه دشمن 47 سال ایران را محاصره کرد اما ما تنها 9 ماه آنها را محاصره اقتصادی کردیم و شاهد هستیم که چه بلایی بر سر دشمن آمده است، گفت: این بازدارندگی حداکثری باید در کنار تقویت مقاومت مد نظر باشد

وی با بیان اینکه پاسخ فوری و موثر دومین راهبرد مهم در پیام رهبر انقلاب در زمینه دکترین دفاعی و نظامی ایران اسلامی است، گفت: دشمن باید بداند که با نخستین دست درازی که کشورمان پاسخی قاطع دریافت خواهد کرد.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه نیروهای مسلح ما آماده تنبیه دشمن آن هم به سرعت و با قدرت هستند، بیان کرد: اگر دشمن اقدامی کند قطعاً نیروهای مقتدر نظامی ما او را تنبیه خواهد کرد.