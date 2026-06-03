تهاجم ترکیبی سپاه به ناوگان پنجم آمریکا؛ تغییر موازنه وحشت درخلیج فارس

خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: در پی ماجراجویی‌های خطرناک و اقدامات تروریستی ارتش ایالات متحده در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای رسمی و کوبنده، از درهم‌کوبیدن مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا و چندین پایگاه دیگر توسط یگان‌های موشکی و پهپادی نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه خبر داد.

متن این اطلاعیه راهبردی به شرح زیر است:

بسم الله القاصم الجبارین

«فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»

به اطلاع ملت شریف و قهرمان ایران اسلامی می‌رساند: در اواخر شب گذشته، ارتش متجاوز آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید. در پاسخ به این تجاوز و نقض آشکار مقررات بین‌المللی تنگه هرمز، شناور متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی به نام «پانایا» فوراً مورد هدف موشک‌های نقطه‌زن نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

دشمن آمریکایی در جبهه‌ای دیگر و در تجاوزی مجدد، یک دکل مخابراتی سپاه را در جنوب جزیره قشم هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد. در پاسخ به این حماقت، پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز فرماندهی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین، مورد تهاجم سنگین ترکیبی (موشکی و پهپادی) نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند و خسارات سنگینی به دشمن وارد آمد.

پیش از این بارها اخطار داده بودیم که در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ ما متفاوت، غافلگیرکننده و بسیار سنگین‌تر خواهد بود و به وعده خود عمل کردیم. این پاسخ‌های پشیمان‌کننده باید درس عبرتی برای متجاوزان باشد. تکرار می‌کنیم: برهم زدن امنیت شاهراه انرژی جهان (تنگه هرمز) تاوان سختی برای ارتش متجاوز آمریکا خواهد داشت.



عملیات چندلایه و مدیریت همزمان جبهه‌ها

۱. پیوستگی زنجیره واکنش و دکترین ضربت متقابل

این عملیات نشان داد که دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران از «صبر استراتژیک» به «پاسخ آنی و متناسب» تغییر یافته است. خطای محاسباتی ارتش آمریکا در حمله به نفتکش ایرانی و دکل مخابراتی قشم، بلافاصله با یک زنجیره واکنش تصاعدی و چندلایه مواجه شد. سپاه پاسداران با فرمول «یک ضربه در برابر یک ضربه»، ابتدا شناور دشمن را هدف قرار داد و با رد شدن آمریکا از خطوط قرمز، سطح پاسخ را به اهداف استراتژیک‌تر ارتقا داد.

۲. گستره جغرافیایی و نمایش اشراف اطلاعاتی

ابعاد عملیات دیشب، پدافند هوایی یکپارچه سنتکام (CENTCOM) را به چالش کشید:

بُعد سطحی: هدف قرار دادن دقیق شناور «پانایا» در آب‌های مواج خلیج فارس.

بُعد منطقه‌ای: درهم‌کوبیدن همزمان یک پایگاه هوایی و بالگردی آمریکا در یکی از کشورهای همسایه.

بُعد استراتژیک: حمله مستقیم به قلب فرماندهی دریایی آمریکا در منطقه، یعنی مرکز ناوگان پنجم دریایی.

این توزیع جغرافیایی اهداف، نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی فوق‌العاده، برتری پهپادی و قدرت سایبر-الکترونیک ایران در هدایت همزمان تسلیحات نقطه‌زن به سمت اهداف ثابت و متحرک است.

چرا آمریکا دست به تکرار نقض آتش‌بس و توافقات می‌زند؟

تحلیلگران مسائل بین‌الملل معتقدند رفتار تهاجمی و مکرر آمریکا در نقض آتش‌بس‌ها و توافقات پنهان و آشکار منطقه، ناشی از چند فاکتور اساسی است:

کاهش هژمونی و هراس از فروپاشی بازدارندگی: ایالات متحده احساس می‌کند موازنه قدرت در غرب آسیا به نفع محور مقاومت و ایران دگرگون شده است. از این رو، با انجام حملات نقطه‌ای و کور (مانند زدن دکل مخابراتی یا نفتکش)، تلاش می‌کند تصویر مخدوش‌شده «ابرقدرت» خود را بازسازی کند.

فشار لابی‌های صهیونیستی: پیوند زدن نام شناور «پانایا» به عنوان یک هدف آمریکایی-صهیونیستی نشان می‌دهد که واشنگتن عملاً امنیت سربازان خود را فدای منافع رژیم صهیونیستی کرده و برای کاهش فشار بر این رژیم، به دنبال باز کردن جبهه‌های موازی در خلیج فارس است.

آزمون خطوط قرمز ایران: کاخ سفید همواره در تلاش است تا آستانه تحمل و ضریب واکنش تهران را بسنجد؛ اما پاسخ دیشب نشان داد که آستانه تحمل ایران در قبال امنیت ملی، «صفر» است.

اثبات یک واقعیت استراتژیک: ایران کوتاه نمی‌آید و قاطعانه پاسخ می‌دهد. پاسخ موشکی و پهپادی دیشب، مهر تأییدی بر این واقعیت استراتژیک بود که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در برابر تهدیدات مماشات نمی‌کند، بلکه قواعد بازی را دیکته می‌کند. این رویکرد واجد چند پیام کلیدی است:

راهبرد بازدارندگی فعال ایران

پاسخ فرامنطقه‌ای: حمله به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه

امنیت خط قرمز است: تنگه هرمز برای همه امن است یا برای هیچ‌کس!

پایان عصر بزن و در رو: هرگونه تعرض، پاسخ مستقیم و سنگین در پی دارد.

۱. پایان رسمی دوران «بزن و در رو»

رهبر معظم انقلاب پیش از این صراحتاً فرموده بودند که دوران «بزن و در رو» تمام شده است. پاسخ کوبنده دیشب به مرکز ناوگان پنجم آمریکا—که نماد قدرت دریایی واشنگتن در منطقه محسوب می‌شود—ثابت کرد که هیچ پایگاه، شناور و پرسنل آمریکایی در صورت حماقت علیه ایران، در امان نخواهند بود.

۲. هزینه متقارن برای کشورهای میزبانِ متجاوز

حمله به پایگاه هوایی آمریکا در یکی از کشورهای منطقه، یک پیام پنهان اما رسا برای کشورهای همسایه دارد: «هر کشوری که خاک یا فضای هوایی خود را در اختیار متجاوزان آمریکایی برای حمله به ایران قرار دهد، به عنوان بانک اهداف مشروع ایران تلقی خواهد شد.» این اقدام، کشورهای میزبان را مجبور به تجدیدنظر در همکاری‌های امنیتی با سنتکام خواهد کرد.

۳. معادله «امنیت در برابر امنیت» در شاهراه انرژی

سپاه پاسداران بار دیگر موازنه را به معادله اصلی خود بازگرداند: تنگه هرمز یا برای همه امن خواهد بود یا در صورت مخدوش شدن امنیت صادرات نفت ایران، هیچ‌کس طعم امنیت را نخواهد چشید. ضربه به موتورخانه نفتکش ایرانی، با ضربه به قلب فرماندهی دریایی آمریکا پاسخ داده شد تا ضریب تاوان اقدامات تروریسی ارتش آمریکا مشخص شود.

نتیجه‌گیری نهایی

عملیات ترکیبی و غرورآفرین نیروی هوافضا و دریایی سپاه پاسداران، فراتر از یک پاسخ نظامی تاکتیکی، یک «تغییر دکترین عینی» در ژئوپلیتیک خلیج فارس بود. پنتاگون اکنون به خوبی می‌داند که ماشین جنگی ایران نه تنها ترسی از درگیری مستقیم با نیروهای فرامنطقه‌ای ندارد، بلکه از آمادگی کامل برای تحمیل هزینه‌های راهبردی و کمرشکن به متجاوزان برخوردار است. این رویداد، بازدارندگی ایران را تا فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای آبی‌اش تثبیت کرد و به واشنگتن فهماند که هرگونه تکرار خطا، به معنای نابودی پایگاه‌های اصلی‌اش در منطقه خواهد بود.