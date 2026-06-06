نمایش دکترین زنبورهای سرخ در بامداد پر ماجرای امروز خلیج فارس

خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: شاهرگ حیاتی انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز و پهنه آبی خلیج فارس، طی کمتر از چند ساعت در بامداد امروز شنبه ۱۶ خرداد ماه شاهد یکی از پیچیده‌ترین، سریع‌ترین و جدی‌ترین تقابل‌های نظامی مستقیم میان ایران و ایالات متحده در سال‌های اخیر بود. این رویداد نه تنها نشان‌دهنده بلوغ و یکپارچگی دکترین «جنگ نامتقارن دریایی» ایران است، بلکه اثبات کرد که این دکترین اکنون به‌طور کامل با «استراتژی ضربه متقابل موشکی دقیق» گره خورده و یک پازل دفاعی-تهاجمی هماهنگ و چندلایه را به نمایش گذاشته است.

ابعاد دقیق یک تنش؛ از توقیف شبانه تا باران بالستیک

جرقه درگیری در بامداد روز جاری زده شد. یک رویارویی روتین در چارچوب پروتکل‌های کنترلی تنگه هرمز، به سرعت به یک تبادل آتش گسترده و چندمرحله‌ای تبدیل شد. طبق اطلاعیه رسمی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زمان‌بندی حوادث به شرح زیر است:

- ساعت ۰۱:۳۰ بامداد – عملیات زنبورهای سرخ در تنگه هرمز: چهار فروند نفت‌کش متخلف، تحت هدایت و تحریک مستقیم نیروهای آمریکایی، قصد عبور غیرقانونی و چالش‌برانگیز از تنگه هرمز را داشتند. شناورهای تندرو سپاه (مجهز به فناوری‌های پیشرفته نظیر شناور حیدر ۱۱۰ با سرعت بیش از ۱۱۰ نات و قابلیت‌های رادارگریزی) بلافاصله وارد عمل شدند. پس از چندین اخطار شفاهی و رادیویی بی‌پاسخ، یکی از نفت‌کش‌ها هدف قرار گرفت و متوقف شد و سه فروند دیگر مجبور به عقب‌نشینی فوری گردیدند.

- ساعت ۰۲:۰۰ بامداد – پاسخ پهپادی آمریکا: ارتش ایالات متحده در اقدامی تلافی‌جویانه، با استفاده از پهپادهای پیشرفته، دو دکل مخابراتی ساحلی ایران در جزیره قشم و منطقه سیریک را هدف قرار داد. این حمله تلاشی آشکار برای اختلال در سیستم فرماندهی و کنترل شناورهای تندرو بود.

- ساعت‌های ۰۳:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد – پاسخ موشکی سهمگین و دقیق ایران: نیروی هوافضای سپاه پاسداران با شلیک موشک‌های بالستیک پیشرفته، دو هدف کلیدی و حیاتی ارتش آمریکا را مورد اصابت قرار داد:

۱. پایگاه هوایی علی‌السالم در کویت (مرکز مهم عملیات پهپادی و پروازهای جنگنده‌های آمریکایی).

۲. تأسیسات فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین (مغز متفکر و مرکز هماهنگی عملیات دریایی آمریکا در خاورمیانه).

این پاسخ سریع و فراتر از جغرافیای دریایی، معادلات را به‌طور کامل تغییر داد.

پیوند «هجوم زنبوری» و «دست بلند بالستیک»

این درگیری، جلوه‌ای عینی و زنده از دکترین رزمی به‌روز شده ایران در سال ۱۴۰۵ است. دکترینی که بر دو ستون اصلی استوار است: کنترل مویرگی و نامتقارن دریا و بازدارندگی دوربرد و دقیق موشکی.

۱. اثبات کارآمدی شناورهای تندرو در فاز دریایی (زنبورهای سرخ)

شناورهای چابک، رادارگریز و پرسرعت مانند کلاس حیدر ۱۱۰ و شناورهای بدون سرنشین یا مهدی، بار دیگر کارایی خود را در محیط‌های بسته و پرترافیک دریایی مانند تنگه هرمز نشان دادند. این شناورها با بهره‌گیری از تاکتیک «هجوم انبوه» توانستند زمان واکنش نیروهای آمریکایی را به حداقل برسانند. این عملیات، ادامه تکامل دکترین «جنگ دریایی نامتقارن» است که از دهه ۱۳۸۰ طراحی شده و اکنون به سطحی از بلوغ رسیده که حتی نفت‌کش‌های تحت حمایت مستقیم آمریکا را در عرض دقایقی متوقف می‌کند.

۲. تغییر دکترین؛ پاسخ در خشکی به تجاوز در دریا

نکته محوری و نوآورانه این نبرد، جابجایی هوشمندانه زمین بازی توسط ایران بود. آمریکا با حمله به دکل‌های مخابراتی تلاش کرد زنجیره فرماندهی شناورهای تندرو را قطع کند، اما پاسخ موشکی ایران نشان داد که دکترین دفاعی-تهاجمی سپاه محدود به آب‌های خلیج فارس نیست. اصابت دقیق به پایگاه علی‌السالم و ناوگان پنجم در بحرین پیام شفاف و قاطعی ارسال کرد:

«هرگونه اقدام علیه سواحل، شناورها یا زیرساخت‌های ایران، با پاسخ مستقیم، سریع و ویرانگر علیه پایگاه‌های ثابت و مراکز فرماندهی آمریکا در کشورهای همسایه مواجه خواهد شد.»

این رویکرد، مفهوم «بازدارندگی متقابل» را از حالت دفاعی صرف به یک استراتژی فعال و پیش‌دستانه ارتقا داده است.

ابعاد فنی و عملیاتی

موشک‌های به‌کار رفته احتمالاً از خانواده‌های قدرتمند «قیام»، «سجیل» یا «خیبر» بوده‌اند که دقت نقطه‌زنی بالایی دارند. اصابت موفق به دو هدف حساس در کشورهای ثالث، ضمن ارسال پیام سیاسی قوی، بدون ایجاد درگیری مستقیم زمینی، برتری ایران در حوزه «موشک‌های بالستیک ضدپایگاه» را بار دیگر به رخ کشید.

لحن قاطع بیانیه سپاه پاسداران با تأکید بر عبارت کلیدی «مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود» حاکی از آمادگی ایران برای ارتقای سطح بازدارندگی تا بالاترین حد ممکن است.

همچنین باید گفت حوادث بامداد امروز باز هم ثابت کرد که ابزارهای نامتقارن ایران — از قایق‌های تندرو و پهپادهای انتحاری گرفته تا موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و هایپرسونیک — دیگر صرفاً ابزارهای دفاعی نیستند، بلکه در قالب یک شبکه یکپارچه رزمی برای «تهدید پیش‌دستانه، متقابل و چندبعدی» عمل می‌کنند.پ

شلیک اخطار موشک قدیر و پهپادهای نیروی دریایی ارتش به سمت ناوشکن های متجاوز و مزاحم آمریکایی

همچنین روز جمعه روابط عمومی ارتش از شکلید به شناور امریکایی در دریای عمان خبر داد و اعلام کرد که در ادامه عملیات مقابله با شرارت‌ها و مزاحمت‌های دریایی و ربایش شناورهای تجاری و نفت‌کش توسط نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک‌های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن‌های متجاوز و DDG_103 7 DDG_8، دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

به دنبال این عملیات و عملیات‌های روزهای گذشته، علاوه بر ناوشکن‌های دشمن آمریکایی صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به عنوان عامل مزاحمت‌ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر ِتهاجمی آبخاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر لزوم دست برداشتن دشمن آمریکایی صهیونی از دزدی و شرارت دریایی، خاطرنشان کرد: با وجود گسترش و دور شدن ناوهای دشمن از تیررس موشک های استفاده شده، در صورت نیاز، موشک‌های این نیرو با برد بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اکنون توپ در زمین واشنگتن است. تداوم سیاست‌های تحریک‌آمیز می‌تواند منجر به تعطیلی روزانه میلیون‌ها بشکه نفت، ناامن شدن کامل پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، و ورود اقتصاد جهانی به یک دالان تاریک و پرریسک در سال ۱۴۰۵ شود. ثبات منطقه و امنیت انرژی جهان بیش از هر زمان دیگری به هوشمندی و واقع‌بینی تصمیم‌گیرندگان آمریکایی وابسته است.