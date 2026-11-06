به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌اله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با اعلام آماده‌باش کامل این سازمان اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و شرایط جوی پیش‌رو در تهران طی ۴۸ ساعت آینده و احتمال بارش باران تمامی ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی پایتخت در آماده‌باش کامل به سر می‌برند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا آب‌گرفتگی در سریع‌ترین زمان ممکن به شهروندان خدمت‌رسانی کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: علاوه بر آماده‌باش کامل ایستگاه‌ها برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای نقاط حساس شهر انجام شده است و ۱۵ نقطه از معابر و مناطق پایتخت که احتمال آب‌گرفتگی در آن‌ها بیشتر است به صورت شبانه روزی تحت پوشش قرار خواهند داشت. در این نقاط تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی به همراه تجهیزات تخصصی به صورت مستقر و آماده‌باش حضور خواهند داشت تا از بروز مشکلات ترافیکی و آب‌گرفتگی شدید جلوگیری کنند.

وی در خصوص تجهیزات پیش‌بینی شده برای این ماموریت تصریح کرد: تمامی این ایستگاه‌ها و تیم‌های استقراری به تجهیزات کامل از جمله پمپ‌های آب‌ و پمپ‌های کف‌کش مجهز هستند تا در صورت نیاز عملیات تخلیه آب را با سرعت و دقت انجام دهند. ‌

محمدی از شهروندان تهرانی درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی در صورت مواجهه با هرگونه حادثه آب‌گرفتگی یا حوادث مرتبط مراتب را بلافاصله به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع دهند.