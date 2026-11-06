به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان نشان می‌دهد دمای بیشینه در روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در برخی مناطق استان به ۲۳ درجه سانتی‌گراد رسید.

بر اساس این گزارش، گرگان با ثبت دمای بیشینه ۲۳ درجه سانتی‌گراد در صدر گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفت و شهرستان‌های کلاله، مینودشت، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه و هاشم‌آباد نیز همین دمای بیشینه را تجربه کردند.

در بخش کمینه دما نیز کلاله با ثبت ۱۶ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان سردترین شهرستان استان گزارش شد.

بررسی آمار ایستگاه‌های هواشناسی گلستان حاکی از آن است که دمای بیشینه در انبارالوم، گنبدکاووس و اینچه‌برون ۲۲ درجه، در کارکنده و علی‌آبادکتول ۲۱ درجه و در مراوه‌تپه ۲۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

همچنین دمای بیشینه در بندرترکمن و بندرگز به ۲۲ درجه و در آق‌قلا به ۲۳ درجه سانتی‌گراد رسید.

بر اساس داده‌های اعلام‌شده، دمای کمینه در گرگان، آق‌قلا، کارکنده، هاشم‌آباد، بندرترکمن و بندرگز ۱۷ درجه سانتی‌گراد و در انبارالوم، کلاله، مینودشت، گنبدکاووس، اینچه‌برون و علی‌آبادکتول ۱۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.