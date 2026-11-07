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۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۰

امروز آخرین فرصت شرکت در تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری فوق تخصصی

امروز آخرین فرصت شرکت در تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری فوق تخصصی

فرصت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت «چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵» امروز پایان می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دستورالعمل تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی سال ۱۴۰۵ را با هدف تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کشور اعلام کرد.

داوطلبان واجد شرایط از چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه تا روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت داشتند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز خود، برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت‌نام کنند.

آزمون تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و داوطلبان با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز خود مجاز به انتخاب یک رشته فوق تخصصی هستند. پس از ثبت‌نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.

شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت در مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.

کد مطلب 7002390

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