به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دستورالعمل تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی سال ۱۴۰۵ را با هدف تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کشور اعلام کرد.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند از امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه تا روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز خود، برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت‌نام کنند.

آزمون تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و داوطلبان با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز خود مجاز به انتخاب یک رشته فوق تخصصی هستند. پس از ثبت‌نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.

شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت

الف-۱: دارا بودن دانشنامه تخصصی در رشته های پیش نیاز

الف-۲: عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوق تخصصی پزشکی و دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و PhD.

تبصره: دارندگان مدرک دانشنامه فوق تخصصی و قبولشدگان آزمون نهایی و گواهینامه فوق تخصصی در یکی از رشته های پزشکی بالینی مجاز به شرکت مجدد در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیستند.

الف-۳: داوطلبانی که در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی شرکت کرده و پذیرفته نشده اند.

الف-۴: کلیه دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی در رشته های پیش نیاز بیماریهای داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی، طب اورژانس و جراحی عمومی که تعهدات موضوع ضریب K آنان به اتمام رسیده یا تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ به پایان می رسد.

الف-۵: به استناد بند ۴-۱ موضوع ۴ مصوبات یکصد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مبنی بر پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی در مرحله تکمیل ظرفیت در هر سال، بدینوسیله اعلام می دارد داوطلبان تا سقف ده درصد برتر دانشنامه تخصصی هر رشته پیش نیاز در سال جاری (به استثناء متعهدین خدمت سهمیه برقراری عدالت آموزشی)، مجاز هستند قبل از شروع کردن تعهدات تخصصی در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی در رشته/محل های مورد نیاز ذیل شرکت کنند.

رشته های مورد نیاز: (خون و سرطان بالغین، نفرولوژی، مراقبت های ویژه پزشکی (فقط با پیش نیاز رشته داخلی) و روانپزشکی کودک و نوجوان)

تبصره: داوطلبانی که تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعهدات قانونی خود را به پایان می رسانند، می توانند به صورت مشروط در آزمون شرکت کنند. این دسته از داوطلبان موظفند فرم مربوط به شرکت مشروط در آزمون را در روز آزمون تکمیل و ارائه کنند. اخذ مجوز از معاونت درمان وزارت متبوع پس از شرکت در آزمون پیگیری خواهد شد.

الف-۶: در این دوره از آزمون با توجه به تفاهمنامه و نظر رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، کلیه اعضای هیئت علمی رسمی، پیمانی، متعهدین خدمت مقطع تخصص بالینی آموزشی و سرباز هیئت علمی، با اخذ مجوز از رئیس دانشگاه محل خدمت و تکمیل الزامی فرم شماره ۱، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود و نیازی به اخذ مجوز جداگانه و مکاتبه با مرکز امور هیئت علمی وزارت متبوع نخواهد بود.

آن دسته از متقاضیانی که به عنوان ماده یک قانون نحوه تأمین هیئت علمی مشغول انجام خدمت وظیفه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند، در صورت موافقت رئیس دانشگاه محل خدمت می توانند به طور مشروط در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی و نداشتن منع قانونی از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا، طبق مقررات شروع به تحصیل نمایند. لازم به ذکر است پس از فراغت از تحصیل، ادامه تعهدات به میزان دو برابر طول مدت باقیمانده خواهد بود.

بدیهی است موضوع مجوز شرکت اعضای هیئت علمی به شرح فوق الذکر صرفاً در خصوص اعضای هیئت علمی رسمی، پیمانی و متعهدین خدمت به صورت هیئت علمی است.

مدارک مورد نیاز ثبت‌نام و تعهدات پذیرفته‌شدگان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.

به گزارش مهر، چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی صبح پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور ۴۸۲ داوطلب در شهر تهران برگزار شد و پس از اعلام نتایج آزمون کتبی در ۵ بهمن ماه، آزمون شفاهی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد و افراد شرکت کننده در آزمون تا ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ فرصت داشتند نسبت به انتخاب اولویت های محل تحصیل خود اقدام کنند.

مجموع ظرفیت پذیرش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی حدود ۱۷۰ نفر در رشته محل های متفاوت بود. در نهایت نتیجه نهایی پذیرش در ۵ خردادماه ۱۴۰۵ منتشر شد.