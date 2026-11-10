به گزارش خبرنگار مهر، براساس دستورالعمل تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی سال ۱۴۰۵ داوطلبان واجد شرایط می توانستند از چهارشنبه ۱۳ آبان‌ تا شنبه ۱۶ آبان‌ ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir و با توجه به رشته تخصصی پیش‌نیاز خود، برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت‌نام کنند.

مقرر شده بود آزمون تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرایط و ظرفیت و همچنین زمان آزمون تکمیل ظرفیت تغییر کرده است.

برهمین اساس مرکزسنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است: با عنایت به نامه شماره۴۵۲۴/۴۰۰ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ معاونت آموزشی و معاونت درمان وزارت بهداشت و در راستای تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی، امکان شرکت متقاضیان واجد شرایط در آزمون مذکور، مطابق شرایط و ضوابط مندرج در بندهای ذیل فراهم شده است:

الف) فارغ التحصیلان آزمون دانشنامه رشته های تخصصی بالینی سال ۱۴۰۵ که حائز نمرات ۱۰ درصد برتر شده اند می توانند در صورت موافقت رئیس دانشگاه محل تعهد، با سپردن تعهد به انجام خدمت پس از اخذ مدرک فوق تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه های همان کلان منطقه، برای ثبت نام تکمیل ظرفیت در هر یک از رشته های اعلام شده فوق تخصصی اقدام کنند.

ب) همه فارغ التحصیلان دانشنامه رشته تخصصی جراحی عمومی سال ۱۴۰۵ می توانند در تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های فوق تخصصی جراحی عروق و درمان های داخل عروقی یا جراحی کودکان ثبت نام کنند. (در صورت پذیرش در هر یک از این دو رشته، معاونت درمان وزارت بهداشت انجام تعهدات تخصصی ایشان را متوقف خواهد کرد.)

ج) همه فارغ التحصیلا دانشنامه رشته تخصصی بیماری های داخلی سال ۱۴۰۵ می توانند با موافقت رئیس دانشگاه محل تعهد و با سپردن تعهد به انجام خدمت پس از اخذ مدرک فوق تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه های همان کلان منطقه، برای ثبت نام تکمیل ظرفیت در رشته فوق تخصصی خون و سرطان بالغین و نفرولوژی اقدام کنند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاکید کرده است: در صورت موافقت دانشگاه با شرکت افراد مذکور در تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بشرح بندهای فوق، مراتب با تکمیل فرم پیوست به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام شود.

برهمین اساس زمان ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی از دوشنبه ۱۸ آبان تا شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است. به همین دلیل زمان آزمون تغییر کرده است و زمان جدید از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی ظرفیت رشته های روماتولوژی، طب اورژانس کودکان و مغز و اعصاب کودکان با تغییراتی مواجه شده است.

ظرفیت رشته روماتولوژی ۱۷ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، بقیه الله، یزد است.

ظرفیت رشته مغز و اعصاب کودکان ۶ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد، تبریز و اهواز است.

ظرفیت رشته طب اورژانس کودکان ۷ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی و تبریز است.