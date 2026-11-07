به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با اشاره به تحولات سیاسی و جنگ‌های ترکیبی دشمن تصریح کرد: دشمنان با خطاهای راهبردی در ورود به جنگ، خروج از آن و مدیریت افکار عمومی مواجه شدند و ابتکار عمل ایران در تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی و ایجاد تزلزل در آمریکا، باعث شکست آن‌ها شد. مردم ایران با تسلیم‌ناپذیری و ولایت‌پذیری خود، نقشه‌های دشمن را خنثی کردند.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم آمادگی برای مدیریت بحران و قطعی‌های احتمالی گاز گفت: مدیران باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم را برای ایجاد ظرفیت جدید انجام دهند و مانورهای لازم را برگزار کنند.

وی با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی و رها شدن املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: قانونگذار اجازه داده تا اراضی و املاک راکد ارزش‌افزایی شوند و دستگاه‌ها باید نسبت به تعیین تکلیف این املاک اقدام کنند. متوجه شدم دستگاهی صد قطعه زمین ۲۰۰ متری نگه داشته است؛ این اراضی باید تعیین تکلیف شوند تا برای مسکن افراد فاقد مسکن استفاده شوند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به توسعه پروازهای استان بیان کرد: با اضافه شدن پروازهای جدید، ظرفیت مسافرپذیری استان افزایش یافته است و امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌ها، پروازهای استان پایدارتر شوند.

نوری در پایان با تاکید بر لزوم حل مشکلات زیرساختی روستاها افزود: در حالی که برخی صنایع با پسماند خشک برق تولید می‌کنند، ما هنوز نتوانسته‌ایم مشکل دو روستا را حل کنیم؛ به فرمانداران و شهرداران دو هفته فرصت می‌دهم تا این مشکلات را حل کنند، چراکه کوتاهی در قبال مردم و اعتماد آن‌ها پذیرفتنی نیست.