به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی صبح شنبه در دیدار با استاندار قزوین، با تشریح برنامه‌های این سازمان در حوزه حمایت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف اظهار کرد: توسعه فرصت‌های اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های محلی از محورهای مهم برنامه‌های بهزیستی است و در همین راستا، طرح‌هایی با رویکردهای جدید در استان‌ها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح پنل‌های خورشیدی سه‌مگاواتی در قزوین افزود: این طرح در کنار راه‌اندازی صندوق‌های تأمین مالی خرد در محلات، از جمله برنامه‌هایی است که برای ایجاد زمینه درآمدزایی و اشتغال افراد دارای معلولیت شدید و سایر گروه‌های تحت پوشش سازمان پیش‌بینی شده است.

راه‌اندازی پایگاه‌های محله‌محور و پاتوق‌های سالمندی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش مراکز غیردولتی در ارائه خدمات حمایتی گفت: در حال حاضر ۲۳ هزار مرکز غیردولتی در سراسر کشور با بهزیستی همکاری دارند که ۲۷۰ مرکز از این تعداد در استان قزوین به ارائه خدمات به جامعه هدف مشغول هستند.

حسینی اجرای طرح محله‌محوری را از دیگر مأموریت‌های مهم این سازمان عنوان کرد و افزود: این طرح در چارچوب رویکرد محله‌محوری دولت چهاردهم دنبال می‌شود و تاکنون نزدیک به سه هزار پایگاه محله‌محور با روش‌های استاندارد در کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی همچنین از راه‌اندازی ۹۰۰ پایگاه پاتوق سالمندی در محلات استان‌های کشور خبر داد و گفت: قزوین نیز از جمله استان‌هایی است که این مراکز در آن راه‌اندازی شده‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه ایجاد دهکده‌های سالمندی اظهار کرد: با توجه به تجربه کشورهای مختلف در ایجاد محلات و روستاهای ویژه سالمندان، بهزیستی نیز طراحی و راه‌اندازی دهکده‌های سالمندی را با هدف ارتقای کیفیت زندگی این گروه در دستور کار قرار داده است.

پرداخت تسهیلات و حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت

حسینی با تشریح برنامه‌های حمایتی بهزیستی در حوزه اشتغال بیان کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ چهار درصد برای ایجاد اشتغال افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: برای افراد دارای معلولیت شدید که توانایی اشتغال دارند نیز بخشی از هزینه‌های کارفرمایان از طریق پرداخت یارانه دستمزد و حق بیمه تأمین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بهزیستی ۵۰ درصد حقوق و دستمزد این افراد را در قالب حمایت‌های بیمه‌ای کارفرمایان پرداخت می‌کند.

اجرای طرح مراقب همراه برای خانواده‌های دارای فرزند چندقلو

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های حمایتی این سازمان برای خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ خانوار دارای فرزند دوقلو و چندقلو در استان قزوین سکونت دارند و ظرفیت مناسبی برای آغاز اجرای طرح «مراقب همراه» در این استان وجود دارد.

حسینی همچنین از پیگیری برنامه اختصاص کمک‌های بلاعوض برای تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای زنان سرپرست خانوار خبر داد و افزود: هدف از این اقدام، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی این زنان و فراهم کردن زمینه ورود و حضور پایدارتر آنان در بازار کار است.

وی در پایان بر ضرورت توسعه خدمات اجتماعی در محلات، تقویت فرصت‌های اشتغال و استفاده از ظرفیت مراکز غیردولتی تأکید کرد.