به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، ظهر شنبه جمع خبرنگاران در قزوین با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه اشتغال افراد دارای معلولیت اظهار کرد: در دو سال اخیر بیش از ۱۲۰ هزار فرصت شغلی برای این افراد ایجاد شده است؛ آماری که به گفته وی، بیش از ۶۵ درصد مجموع فرصت‌های شغلی ایجادشده برای این گروه از ابتدای انقلاب تا پیش از این دوره را شامل می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای تثبیت اشتغال افزود: صندوق حمایت و ضمانت فرصت‌های شغلی راه‌اندازی شده و برای فعالیت آن در سال جاری یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

فعالیت ۵۰۰ تسهیلگر برای توسعه اشتغال افراد دارای معلولیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی سامانه اشتغال افراد دارای معلولیت با ثبت یک میلیون و ۵۰۰ هزار داده اطلاعاتی خبر داد و گفت: ۵۰۰ تسهیلگر شغلی نیز در سراسر کشور فعالیت می‌کنند تا علاوه بر کمک به ایجاد فرصت‌های جدید، زمینه تداوم و پایداری مشاغل شکل‌گرفته را فراهم کنند.

حسینی با تأکید بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای گروهی بیان کرد: توسعه فعالیت‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پنل‌های خورشیدی نیز در برنامه‌های اشتغال‌زایی بهزیستی قرار دارد. در این طرح‌ها تلاش می‌شود امکان فعالیت افراد دارای معلولیت بدون ضرورت جابه‌جایی و حضور فیزیکی در محل کار فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌های تأمین مالی خرد در محلات کشور اظهار کرد: پنج‌هزار و ۱۳ گروه در این حوزه فعالیت دارند که با تشکیل تعاونی‌های کوچک و استفاده از تسهیلات، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارهای محلی و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت در اواخر آذرماه خبر داد و افزود: در این آزمون، سه‌هزار و ۲۰۰ نفر برای استخدام در ۳۵ دستگاه اجرایی کشور جذب خواهند شد.

تدوین سند اقتصاد نقره‌ای در ۱۴ حوزه

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت سالمند گفت: سند اقتصاد نقره‌ای در ۱۴ حوزه تدوین و رونمایی شده است تا چارچوب فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش مشخص شود.

وی افزود: تهیه نقشه جامع اشتغال نقره‌ای نیز در دستور کار قرار دارد و در سال گذشته ۱۳ هزار فرصت شغلی در حوزه اقتصاد نقره‌ای ایجاد شده است؛ ظرفیتی که توسعه آن در برنامه‌های آینده بهزیستی دنبال می‌شود.

حسینی از راه‌اندازی ۹۰۰ مرکز مهر و گفت‌وگو در مراکز سلام برای سالمندان خبر داد و اظهار کرد: این مراکز با هدف تقویت ارتباطات اجتماعی، افزایش نشاط و بهبود کیفیت زندگی سالمندان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به بازنگری سند ملی سالمندان خاطرنشان کرد: نسخه بازنگری‌شده این سند برای بررسی و تصویب به شورای ملی سالمندان ارائه خواهد شد و نمایشگاه بزرگ اقتصاد نقره‌ای نیز بهمن‌ماه امسال در سطح کشور برگزار می‌شود.

برنامه‌ریزی برای ایجاد دهکده سالمندی در قزوین

رئیس سازمان بهزیستی کشور توسعه مراکز سلام محله با رویکرد محله‌محوری و معلم‌محوری را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: گسترش پاتوق‌های سالمندی و مراکز مهر و گفت‌وگو در کنار سایر برنامه‌های حمایتی دنبال می‌شود.

حسینی همچنین از پیش‌بینی کلنگ‌زنی یک دهکده بزرگ سالمندی در قزوین خبر داد و آن را بخشی از برنامه‌های توسعه خدمات ویژه سالمندان در استان دانست.

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای تجهیزات توانبخشی قزوین

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح برنامه‌های بهزیستی برای استان قزوین گفت: ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی و تأمین بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان است.

وی تعیین تکلیف افراد در انتظار دریافت خدمات مراکز مثبت زندگی، پرداخت حق پرستاری به افراد واجد شرایط در دهک نخست درآمدی و حمایت از ازدواج افراد دارای معلولیت را از دیگر محورهای برنامه‌های حمایتی بهزیستی در قزوین برشمرد.

حسینی در پایان از اختصاص ۳۵ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات توانبخشی در استان قزوین خبر داد و بر ضرورت توسعه حمایت‌ها و فراهم‌کردن زمینه حضور مستقل‌تر افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.