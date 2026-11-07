به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی و بانوان با تأکید بر نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: خانواده نخستین و مهم‌ترین کانون صیانت از نسل نوجوان و جوان است و تقویت این نهاد در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و محیطی، می‌تواند نقش مؤثری در کنترل و کاهش آسیب‌ها داشته باشد.

وی افزود: محلات، مدارس و دانشگاه‌ها از ظرفیت قابل توجهی برای اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخش برخوردارند و می‌توانند با افزایش شناخت نوجوانان و جوانان نسبت به آسیب‌های اجتماعی، از ورود آنان به چرخه آسیب جلوگیری کنند.

ظرفیت فرهنگ و هنر در خدمت پیشگیری از آسیب‌ها

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت ورود جدی نهادهای فرهنگی و هنری به حوزه پیشگیری گفت: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، فعالان فرهنگی و ابزارهای هنری، برنامه‌های مؤثری برای ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی طراحی و اجرا کند.

درویشی ادامه داد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و استفاده هماهنگ از ظرفیت نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی می‌تواند اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه را افزایش دهد.

توسعه خدمات مشاوره‌ای برای مداخله به‌موقع

وی توسعه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی را از الزامات مدیریت آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان با همکاری بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرداری‌ها باید برنامه‌های مشخصی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به افراد آسیب‌دیده و افراد در معرض آسیب تدوین و اجرا کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان شناسایی زودهنگام مسائل و مداخله به‌موقع را از عوامل مؤثر در جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی برشمرد و بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مسئول در این زمینه تأکید کرد.

درویشی گفت: لازم است دستگاه‌های اجرایی با شناسایی دقیق مسائل و اولویت‌های اجتماعی، برنامه‌های عملیاتی و پیشنهادهای اجرایی خود را برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین و ارائه کنند.

وی همچنین بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده هدفمند از ظرفیت نهادهای فرهنگی، آموزشی و حمایتی برای دستیابی به نتایج ملموس در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.