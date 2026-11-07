به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای مشارکت‌های مردمی و مجمع خیرین حامی معلولان استان قزوین، با اشاره به ضرورت توجه ویژه دستگاه‌های برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر به جامعه معلولان اظهار کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، به‌ویژه در زمینه پرداخت حق پرستاری و حمایت از مراکز غیردولتی نگهداری معلولان و سالمندان، نیازمند تأمین منابع متناسب با نیازهای این جامعه است.

وی با اشاره به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان افزود: بر اساس این قانون، حمایت‌هایی از جمله پرداخت حق پرستاری به سرپرست، همسر یا قیم افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید پیش‌بینی شده و میزان این حمایت‌ها باید با توجه به نرخ تورم سالانه افزایش یابد؛ اما در عمل، میزان افزایش مستمری و حق پرستاری با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با بیان اینکه میزان افزایش این حمایت‌ها در سال‌های گذشته بین ۱۰ تا ۴۰ درصد متغیر بوده است، گفت: سال گذشته افزایش مستمری‌ها ۱۰ درصد بود، در حالی که ما در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت مجلس، در موارد مختلف افزایش‌های ۲۵، ۳۵ و حتی ۴۰ درصدی را دنبال کردیم.

محمدبیگی با اشاره به محدودیت اختیارات نمایندگان در تغییر لایحه بودجه دولت تصریح کرد: دست نمایندگان برای افزایش اعتبارات در مجموع بودجه سالانه محدود است و امکان تغییر بیش از حدود پنج تا ۱۰ درصد از لایحه دولت وجود ندارد؛ در غیر این صورت، برای افزایش حمایت‌ها از معلولان تلاش بیشتری می‌کردیم.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع دولت ادامه داد: با وجود مشکلات تأمین منابع، سهم جامعه معلولان در بودجه‌های سالانه باید افزایش یابد و مستمری‌ها متناسب با تورم رشد کند.

ضرورت پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی و توانبخشی

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس، پوشش بیمه‌ای خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی معلولان را از الزامات حمایت از این جامعه دانست و گفت: خدماتی مانند فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی باید تحت پوشش مناسب بیمه‌ها قرار گیرد، اما منابع کافی برای ارائه این خدمات به افراد دارای معلولیت در نظر گرفته نشده است.

وی مسکن حمایتی را نیز از نیازهای اساسی این افراد برشمرد و با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در این زمینه اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌های دارای فرد معلول با مشکلات جدی مسکن مواجه‌اند و حمایت از آنان باید با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، استانداری و خیرین دنبال شود.

محمدبیگی با اشاره به وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت گفت: وقتی مستمری ماهانه یک فرد حدود هشت میلیون تومان است، اما حتی اجاره‌بهای یک واحد مسکونی کوچک به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، روشن است که این میزان حمایت برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی استان افزود: بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی در قزوین فعالیت‌هایی داشته‌اند و هلال‌احمر نیز در برخی برنامه‌ها وارد عمل شده است، اما با وجود این همکاری‌ها، همچنان به مشارکت گسترده‌تر خیرین و افزایش حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه نیاز داریم.

شهرداری‌ها باید در مناسب‌سازی محیط شهری فعال‌تر باشند

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس، مناسب‌سازی محیط شهری و افزایش دسترس‌پذیری معابر و فضاهای عمومی را از مسئولیت‌های مهم شهرداری‌ها دانست و گفت: اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در حوزه مناسب‌سازی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه فرمانداران می‌توانند مطالبات این حوزه را به شهرداران منتقل کنند، خواستار مشارکت بیشتر مدیریت شهری در ایجاد محیطی قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت و سالمندان شد.

محمدبیگی همچنین پیشنهاد کرد پوشش کامل جامعه هدف در حوزه خدمات حمایتی به‌صورت تدریجی و با برنامه زمان‌بندی مشخص انجام شود و افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه امکان تأمین همه اعتبارات مورد نیاز در یک سال را ندارد، می‌تواند با پوشش سالانه ۲۰ درصد از جامعه هدف، طی پنج سال به پوشش کامل برسد.

هشدار درباره کمبود نیروی متخصص در حوزه سالمندی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور اظهار کرد: ایران با سرعتی سه تا ۱۰ برابر برخی کشورهای دیگر به سمت سالمندی حرکت می‌کند و از دهه ۱۴۲۰ به بعد، پیامدهای کاهش جمعیت و افزایش سهم سالمندان با شدت بیشتری نمایان خواهد شد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با هشدار درباره کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه خدمات سالمندی و توانبخشی گفت: اگر از امروز برای تربیت نیروهای متخصص در رشته‌هایی مانند طب سالمندی، توانبخشی، فیزیوتراپی، روان‌شناسی و مشاوره سالمندی برنامه‌ریزی نکنیم، در سال‌های آینده با چالش جدی در ارائه خدمات به این گروه مواجه خواهیم شد.

وی همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکرد خانواده‌محور در حمایت از افراد دارای معلولیت تأکید کرد و افزود: مراقبت از فرد دارای معلولیت شدید، فشارهای جسمی و روانی زیادی به اعضای خانواده وارد می‌کند و ممکن است والدین، خواهران و برادران او نیز به افسردگی و مشکلات جسمی دچار شوند؛ بنابراین حمایت‌ها نباید صرفاً به فرد معلول محدود بماند و خانواده او نیز باید در کانون برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.

اجرای بیمه خدمات و ویزیت در منزل با پیگیری طرح قزوین

محمدبیگی با اشاره به پیگیری طرح خدمات و ویزیت در منزل از سوی استان قزوین گفت: این پیشنهاد با ابتکار دانشگاه علوم پزشکی قزوین و در دوره مدیریت دکتر نامدار تهیه و به شورای عالی بیمه سلامت ارائه شد که در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه این طرح از دستاوردهای پیگیری‌های استان قزوین در حوزه سلامت است، ابراز امیدواری کرد خدمات پزشکی و توانبخشی در منزل برای سالمندان، با حمایت بیمه‌ها اجرایی شود تا امکان دریافت خدمات درمانی و مراقبتی برای این افراد فراهم شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در ادامه به برخی حمایت‌های پیگیری‌شده در حوزه معلولان و خانواده‌های آنان اشاره کرد و گفت: کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، تسهیلات اشتغال‌زایی برای افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان و زنان سرپرست خانوار، حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید، کمک‌هزینه مسکن، تجهیزات توانبخشی، درمان و ازدواج از جمله موضوعاتی است که برای تأمین و تقویت آن‌ها پیگیری‌هایی انجام شده است.

محمدبیگی در پایان با قدردانی از رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی استان قزوین، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و اعضای مجمع خیرین حامی معلولان، نقش خیرین و تشکل‌های مردمی را در بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت و سالمندان مهم دانست و بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای این گروه‌ها تأکید کرد.