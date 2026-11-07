خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ فعالیت سامانه‌های بارشی در روزهای اخیر، شرایط جوی مناطق مختلف کشور را تحت تأثیر قرار داده و موجب تغییرات قابل توجهی در وضعیت آب‌وهوایی استان‌های مختلف شده است. در این میان، چهارمحال و بختیاری نیز با ورود و فعالیت یک سامانه بارشی، شاهد بارش باران، وزش باد و ناپایداری‌های جوی بوده است؛ شرایطی که بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.



استان چهارمحال و بختیاری به دلیل موقعیت جغرافیایی، برخورداری از مناطق کوهستانی و قرار گرفتن در مسیر سامانه‌های مختلف جوی، همواره تحت تأثیر تغییرات آب‌وهوایی قرار دارد. بارش‌های پاییزی و زمستانی در این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و علاوه بر تأمین منابع آبی، نقش مهمی در وضعیت کشاورزی، منابع طبیعی و ذخایر برفی مناطق مرتفع ایفا می‌کند.



با این حال، تداوم بارندگی‌ها در کنار آثار مثبت و تأثیرگذار آن بر منابع طبیعی، می‌تواند مخاطراتی را نیز برای مناطق مختلف استان به همراه داشته باشد. لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، احتمال آب‌گرفتگی معابر و افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها از جمله پیامدهایی است که در صورت تشدید فعالیت سامانه بارشی باید مورد توجه شهروندان و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.



بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، فعالیت این سامانه محدود به بارش‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نخواهد بود و استان تا اواسط هفته آینده به تناوب تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی قرار می‌گیرد. در این مدت، علاوه بر بارش باران، وقوع رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و مه‌آلودگی در برخی مناطق پیش‌بینی شده است.



در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت جوی و توجه به توصیه‌های ایمنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی داشته باشد. به‌ویژه رانندگان، ساکنان مناطق مستعد آب‌گرفتگی، کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف باید با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های هواشناسی، اقدامات لازم را برای مواجهه با شرایط جوی روزهای آینده در دستور کار قرار دهند.

تداوم بارش باران و رعد و برق در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان اظهار کرد: بارش باران در برخی محورهای مواصلاتی، از جمله مسیر بروجن به شهرکرد، گزارش شده است و این شرایط ضرورت رعایت احتیاط از سوی رانندگان را دوچندان می‌کند.



وی با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی در روزهای آینده به تناوب ادامه خواهد داشت، افزود: بر اساس بررسی نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، در برخی ساعات شاهد بارش شدید باران، وقوع رعد و برق و مه در نقاط مستعد استان خواهیم بود. این شرایط می‌تواند در مناطق مختلف استان، به‌ویژه نواحی کوهستانی و محورهای ارتباطی، موجب تغییر وضعیت تردد و کاهش دید رانندگان شود.



نوروزی همچنین با اشاره به احتمال بارش برف در ارتفاعات استان تصریح کرد: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید به‌صورت موقت، خیزش گرد و خاک و انتقال گرد و غبار نیز از دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار در مدت فعالیت این سامانه است. بر همین اساس، شهروندان باید اخبار و اطلاعیه‌های هواشناسی را به‌صورت مستمر دنبال کنند و برای تغییرات احتمالی شرایط جوی آمادگی داشته باشند.

هشدار درباره آب‌گرفتگی معابر و مخاطرات جاده‌ای

مهرداد قطره کارشناس هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیامدهای فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری، احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید و افزایش روان‌آب‌ها در مناطق مختلف استان است. مدیرکل هواشناسی استان با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی بیان کرد: تشدید بارش‌ها در برخی مناطق می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا، خودداری از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها از جمله توصیه‌های مهم برای کاهش خطرات احتمالی است. همچنین با توجه به احتمال وقوع مه، کاهش دید افقی، لغزندگی سطح جاده‌ها و بارش برف در گردنه‌ها و ارتفاعات، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کنند.

قطره ادامه داد: همراه داشتن تجهیزات ایمنی و زمستانی مورد نیاز، به‌ویژه هنگام تردد در محورهای کوهستانی و گردنه‌های استان، از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تداوم تغییرات جوی در روزهای آینده خاطرنشان کرد: شهروندان، کشاورزان و سایر بهره‌برداران بخش‌های مختلف باید با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه در نظر بگیرند.

لغزندگی تمامی محورهای چهارمحال و بختیاری

سرهنگ روح الله بیادار جانشین رئیس پلیس راهور چهارمحال و بختنیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از لغزندگی محورهای شهرکرد فرخشهر، کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن، بن، فارسان، خانمیرزا، فلارد و کوهرنگ خبر داد و گفت: هم اکنون تمامی جاده‌های این استان باز و تردد در آنها روان است.

وی افزود: بارش باران تمام گردنه‌های استان را لغزنده کرد.

بیادار از رانندگان خواست علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با توجه ویژه به گردش ها، رعایت فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تداوم فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری تا اواسط هفته آینده، ضرورت آمادگی بیشتر شهروندان و دستگاه‌های اجرایی را در برابر شرایط متغیر جوی نشان می‌دهد. هرچند بارش‌های پیش‌رو می‌تواند در بهبود وضعیت منابع آبی، تقویت ذخایر برفی ارتفاعات و تأمین بخشی از نیازهای آبی بخش کشاورزی مؤثر باشد، اما مدیریت پیامدهای احتمالی آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.



در این میان، محورهای مواصلاتی استان به دلیل شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن بخش قابل توجهی از مسیرها، از جمله نقاطی هستند که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. بارش باران، مه‌آلودگی و احتمال بارش برف در ارتفاعات می‌تواند شرایط رانندگی را دشوار کند و در صورت بی‌توجهی به اصول ایمنی، احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش دهد.



از سوی دیگر، احتمال افزایش روان‌آب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت بحران را دوچندان می‌کند. پایش مستمر مناطق مستعد آب‌گرفتگی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و آمادگی برای مدیریت شرایط احتمالی می‌تواند در کاهش خسارات ناشی از بارش‌های شدید نقش مؤثری داشته باشد.



در بخش کشاورزی نیز توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط جوی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. کشاورزان و بهره‌برداران باید با در نظر گرفتن احتمال وزش باد شدید، بارش‌های مقطعی و تغییرات دمایی، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای حفاظت از محصولات و تأسیسات کشاورزی انجام دهند.



در مجموع، تداوم بارش‌ها در چهارمحال و بختیاری را باید هم از منظر فرصت‌های ناشی از افزایش منابع آبی و هم از جنبه مخاطرات احتمالی مورد توجه قرار داد. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی مستمر هواشناسی و همکاری شهروندان در رعایت توصیه‌های ایمنی، سه عامل اساسی برای عبور کم‌خطر از شرایط جوی پیش‌رو خواهد بود. بنابراین، پیگیری اطلاعیه‌های رسمی و پرهیز از بی‌توجهی به هشدارها باید در روزهای آینده در اولویت قرار گیرد.