به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان، ظهر شنبه از خسارات گسترده ناشی از بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب در بخش پاپی خبر داد و به رسانه‌ها اظهار کرد: در پی این بارش‌ها، راه دسترسی ۱۵۸ روستا مسدود شده، برق ۱۲۰ روستا قطع شده و گازرسانی به هفت روستا نیز با اختلال مواجه شده است.

وی همچنین از تخریب دو دهانه پل و آب‌گرفتگی تعدادی از منازل مسکونی در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و بر ضرورت رسیدگی فوری دستگاه‌های مسئول به وضعیت راه‌ها، تأسیسات زیربنایی و منازل آسیب‌دیده تأکید کرد.

بازدید میدانی فرماندار از مناطق سیل‌زده و تشکیل جلسه مدیریت بحران

فرماندار خرم‌آباد صبح امروز با حضور در بخش سپیددشت، از نزدیک در جریان خسارات و مشکلات ناشی از سیلاب قرار گرفت و وضعیت مناطق آسیب‌دیده را بررسی کرد.

درمنان در ادامه با حضور در بخشداری، جلسه فوری مدیریت بحران را با هدف تعیین وظایف دستگاه‌های خدمات‌رسان و هماهنگی برای رسیدگی به مشکلات مناطق سیل‌زده برگزار کرد.

وی با اشاره به هشدارهای قبلی درباره تأثیر پدیده ال‌نینو اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها و هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی، جلسات متعددی در ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان برگزار شده بود و دستگاه‌های مسئول از پیش در حالت آماده‌باش و آمادگی برای مقابله با شرایط ناشی از بارش‌های شدید قرار داشتند.

ثبت ۱۴۰ میلی‌متر بارندگی در بخش پاپی

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به میزان بارندگی‌های اخیر در استان و بخش پاپی افزود: میانگین بارندگی در استان ۳۶ میلی‌متر و میزان بارش ثبت‌شده در بخش پاپی ۱۴۰ میلی‌متر بوده است.

وی با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و توپوگرافی منطقه در تشدید آثار بارندگی نقش داشته است، ادامه داد: شدت بارش‌ها و حجم روان‌آب‌ها موجب ورود رسوبات و انسداد مسیرهای ارتباطی شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مسیرهایی که بازگشایی می‌شوند نیز ممکن است در صورت تداوم بارندگی و ریزش مجدد رسوبات دوباره مسدود شوند.

دشواری امدادرسانی در شرایط جوی منطقه

درمنان با اشاره به محدودیت‌های موجود در روند امدادرسانی بیان کرد: تداوم بارش‌ها و شرایط اقلیمی منطقه، خدمات‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده را با دشواری‌هایی مواجه کرده و بر ظرفیت امدادرسانی در ساعات اولیه بحران تأثیر گذاشته است.

وی تأکید کرد: با وجود این شرایط، تلاش دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده و رفع مشکلات مردم بدون وقفه ادامه دارد و مجموعه مدیریت بحران شهرستان در حال هماهنگی و پیگیری اقدامات لازم است.

آخرین آمار خسارات؛ انسداد راه ۱۵۸ روستا و قطع برق ۱۲۰ روستا

فرماندار خرم‌آباد در تشریح آخرین وضعیت خسارات ناشی از بارندگی‌های شبانه‌روز گذشته گفت: ورود رسوبات ناشی از سیلاب موجب مسدود شدن راه دسترسی ۱۵۸ روستا شده است.

وی افزود: شکستگی دکل‌های برق نیز به قطع جریان برق در ۱۲۰ روستا منجر شده و گازرسانی به هفت روستا نیز قطع شده است. همچنین دو دهانه پل در مناطق آسیب‌دیده تخریب شده و تعدادی از منازل مسکونی نیز دچار آب‌گرفتگی شده‌اند.

درمنان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به وضعیت مناطق و منازل آسیب‌دیده، خواستار بسیج امکانات دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات و بازگرداندن شرایط عادی به روستاهای درگیر سیلاب شد.

تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای بازگشایی راه‌ها و وصل خدمات

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به مصوبات جلسه فوری مدیریت بحران اظهار کرد: مقرر شد دستگاه‌های خدمات‌رسان با بسیج نیروها و امکانات خود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای برقراری مجدد برق و گاز روستاهای دچار قطعی اقدام کنند.

وی ادامه داد: اداره راهداری نیز موظف شده است بازگشایی راه‌های مسدودشده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد و گزارش روند فعالیت‌ها و میزان پیشرفت عملیات را به فرمانداری شهرستان خرم‌آباد و مدیریت بحران استان ارائه کند.

درمنان در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی با تمام توان و ظرفیت برای مدیریت شرایط، بازگشایی راه‌های ارتباطی و بازگرداندن خدمات زیربنایی به مناطق آسیب‌دیده تلاش می‌کنند و اولویت اصلی مدیریت بحران، کاهش مشکلات مردم و تسریع در روند امدادرسانی است.