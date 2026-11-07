به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرشید ظهر امروز شنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: در پی بارندگی‌های اخیر، منازل ۲۸ خانوار در منطقه سپیددشت دچار آب‌گرفتگی شده و عملیات امدادرسانی به این خانوارها آغاز شده است.

وی با اشاره به امدادرسانی به ۱۱۰ نفر در مناطق متأثر از آب‌گرفتگی افزود: رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان با استفاده از ظرفیت نیروها و تجهیزات امدادی همچنان ادامه دارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان همچنین از دریافت گزارش‌هایی درباره آب‌گرفتگی در شهرستان دورود خبر داد و گفت: تیم‌های امدادی به مناطق گزارش‌شده اعزام شده‌اند تا ضمن بررسی وضعیت مناطق متأثر از بارندگی، اقدامات امدادی لازم را انجام دهند.

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