به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری تاس به نقل از بلومبرگ گزارش داد که فنلاند در حال مطالعه تجربه جنگ اوکراین و بررسی امکان احداث موانع و استحکامات ضدتانک در مرز خود با روسیه است.

پاسی والیمکی، فرمانده ارتش فنلاند با اشاره به شرایط اقلیمی سخت این کشور گفت: اگر استحکامات و خندق‌های ضدتانک یا موانعی به عمق نمونه‌های اوکراین بسازیم، چه مدت طول می‌کشد تا شرایط طبیعی آن‌ها را به حوضچه‌های مصنوعی تبدیل کند؟

والیمکی همچنین بر اهمیت ایجاد مسیرهای تدارکاتی برای نیروهای مستقر در خطوط مقدم در صورت وقوع درگیری طولانی‌مدت تأکید کرد و گفت فنلاند خواهان ورود به جنگ فرسایشی نیست.

او افزود فنلاند باید توانایی تولید انبوه تجهیزات نظامی را داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که تولیدات مورد نیاز برای آمادگی و آموزش روزانه در شرایط صلح ادامه یابد و در زمان بحران یا درگیری تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.

به گفته فرمانده ارتش فنلاند، این کشور در چارچوب تلاش‌های ناتو برای بازدارندگی در جناح شرقی این ائتلاف باید توانایی هدف قرار دادن سامانه‌های پرتاب موشک و پهپاد را پیش از استفاده آن‌ها علیه خاک فنلاند داشته باشد.

برخی سیاستمداران و مقام‌های نظامی غربی به‌طور مرتب درباره احتمال حمله روسیه به کشورهای عضو ناتو در سال‌های آینده ابراز نگرانی می‌کنند. با این حال، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشست باشگاه گفت‌وگوی بین‌المللی والدای اعلام کرده است که مسکو هیچ‌کس را تهدید نمی‌کند و قصد حمله به هیچ کشوری را در سال‌های ۲۰۲۹، ۲۰۳۰ یا ۲۰۵۰ ندارد.