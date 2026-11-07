محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیل و آب‌گرفتگی در برخی مناطق استان اصفهان اظهار کرد: هفت تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با مشارکت ۲۲ نجاتگر برای امدادرسانی به مناطق درگیر حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این تیم‌ها در شهرستان‌های میمه، فریدون‌شهر، فریدن و گلپایگان به متأثران از سیل و آب‌گرفتگی خدمات امدادی ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ادامه داد: عملیات امدادرسانی شامل کمک به تخلیه آب از معابر و منازل روستایی و عشایری بود که بر اثر شدت بارندگی و جاری شدن روان‌آب دچار آب‌گرفتگی شده بودند.

مومنی با بیان اینکه در جریان این عملیات به ۷۰ نفر از متأثران خدمات امدادی ارائه شد، گفت: نیروهای هلال‌احمر با حضور در مناطق حادثه‌دیده، اقدامات لازم را برای کمک به مردم و کاهش پیامدهای ناشی از آب‌گرفتگی انجام دادند.

وی تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان همچنان با توجه به شرایط جوی و احتمال ادامه بارش‌ها در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت نیاز، برای امدادرسانی در مناطق حادثه‌دیده وارد عمل خواهند شد.