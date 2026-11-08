نورالدین نوریزدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های شدید و سیل‌آسای اخیر در لرستان، مجموعه شرکت آب و فاضلاب با برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌شده، اجرای تمهیدات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و بهره‌گیری از تجربیات سیلاب‌های گذشته توانست با موفقیت از این شرایط عبور کند و پایداری تأمین آب شرب شهرهای استان را حفظ کند.

وی افزود: با وجود شدت بارندگی‌ها، هیچ‌گونه اختلال عمده‌ای در روند آبرسانی شهرهای استان به وجود نیامد و تنها در چند مورد محدود، مشکلات ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی اکیپ‌های اتفاقات و امدادی شناسایی و برطرف شد.

سازماندهی ۱۲۰ اکیپ عملیاتی برای مقابله با شرایط اضطراری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بارندگی‌ها تصریح کرد: پیش از فعالیت سامانه بارشی، جلسات مدیریت بحران برگزار شد و در این نشست‌ها تقسیم وظایف، تعیین مسئولیت‌ها و پیش‌بینی سناریوهای احتمالی انجام گرفت تا آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری در بخش‌های مختلف شرکت فراهم شود.

نوریزدان ادامه داد: در همین راستا، حدود ۱۲۰ اکیپ عملیاتی، اتفاقات و امدادی در سطح استان برنامه‌ریزی و سازماندهی شدند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا اختلال احتمالی، در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی اقدام کنند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان و نیروهای عملیاتی شرکت خاطرنشان کرد: حفظ پایداری تأمین آب شرب و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان در شرایط بحرانی، حاصل آمادگی، هماهنگی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مجموعه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان است.