به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در محل فرمانداری گرمسار به ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب، اظهار کرد: در جریان سیلاب فروردین ماه، شهرستان گرمسار بیشترین میزان روانآب و سیلاب را تجربه کرد.
وی ادامه داد: در جریان این سیلاب، دو تا سه روستای شهرستان بهطور کامل درگیر آب گرفتگی شدند و جاده اصلی نیز برای چند ساعت مسدود شد؛ بنابراین می طلبد پیش از آغاز بارندگیها، اقدامات اساسی در نقاط پرخطر شهرستان انجام شود.
فرماندار گرمسار با تأکید بر ضرورت لایروبی و آمادهسازی استخر و مخزن تغذیه مصنوعی ایوانکی، توضیح داد: این مجموعه تنها استخر ذخیره آب منطقه محسوب میشود و هنگام بارندگی، بخش قابل توجهی از آب در آن جمع میشود؛ ازاینرو باید با همکاری شهرداری و دستگاههای متولی، عملیات لایروبی و آمادهسازی آن در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
همتی همچنین بر اختصاص اعتبار برای لایروبی و مرمت بندهای خاکی شهرستان تأکید کرد و یادآور شد: بندهای خاکی واقع در محورهای مختلف شهرستان نیازمند لایروبی و مرمت هستند و دستگاههای متولی، بهویژه منابع طبیعی، باید اعتبار مورد نیاز برای اجرای این اقدامات را پیشبینی کنند.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه باید پیش از وقوع بارندگی انجام شود، افزود: شناسایی و رفع نقاط پرخطر، آمادهسازی مسیرهای عبور سیلاب و بررسی وضعیت سازههای آبگذر باید با جدیت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
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