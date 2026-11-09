به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، مجید فرهمندزاده با اشاره به راه‌اندازی سامانه گزارش نقض حقوق شهروندی در درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (سامع) اظهار کرد: این سامانه با هدف تسهیل ارتباط مردم با مراجع نظارتی، افزایش دسترسی شهروندان به سازوکارهای قانونی و فراهم‌کردن امکان پیگیری مطالبات و شکایات مرتبط با حقوق شهروندی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی same.eadl.ir و ورود از طریق کد ثنا، گزارش‌ها و شکایات خود درباره موارد نقض حقوق شهروندی را ثبت کرده و روند رسیدگی به آن را به‌صورت الکترونیکی دنبال کنند.

فرهمندزاده با تشریح محورهای نظارتی هیئت‌های بازرسی حقوق شهروندی، نظارت بر رفتار و عملکرد کارکنان دستگاه قضایی، پیشگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف‌شده، بررسی عملکرد ضابطان و نظارت بر وضعیت بازداشتگاه‌ها را از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این هیئت‌ها برشمرد.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه در چارچوب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳، اصلاحات بعدی و دستورالعمل‌های ابلاغی قوه قضاییه در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۴۰۳ انجام می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: فراهم‌شدن امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی گزارش‌ها، زمینه ارتباط مؤثرتر مردم با مراجع نظارتی و پیگیری قانونی موارد نقض حقوق شهروندی را فراهم می‌کند.