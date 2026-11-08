به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد منصوری اظهار کرد: نفوذ یا اتصال مستقیم فاضلاب‌های مسکونی و صنعتی به قنوات و همچنین تخلیه غیرمجاز فاضلاب تانکرها از مهم‌ترین عوامل آلودگی قنات‌های متروکه در استان است.

وی حرکت فاضلاب در مسیر قنات به سمت مظهر آن را از عوامل انتقال آلودگی به منابع خاکی دانست و افزود: این آلودگی می‌تواند به منابع آب زیرزمینی نفوذ کند و کیفیت منابع آب پایین‌دست را تحت تأثیر قرار دهد.

منصوری با بیان اینکه جریان فاضلاب آلوده در مسیر قنات مانع انجام فرآیند خودپالایی می‌شود، گفت: در چنین شرایطی احتمال انتقال آلودگی به آب چاه‌ها و دیگر منابع آبی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که آلودگی ممکن است کیلومترها در مسیر قنات پیشروی کرده و از طریق شکاف‌ها و خلل‌وفرج خاک به سطح آب زیرزمینی برسد.

وی مسدود کردن ورودی میله‌چاه‌ها و آگاهی‌رسانی به شهروندان درباره ممنوعیت تخلیه یا اتصال فاضلاب به قنوات را از اقدامات پیشگیرانه در این زمینه برشمرد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، پیگیری رفع آلودگی قنات‌های رهاشده در محدوده‌های شهری و خطرآفرین را بر عهده اداره‌کل حفاظت محیط زیست و مراکز بهداشت استانی و شهرستانی دانست.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد تخلف، موضوع را به روابط عمومی این دستگاه‌ها اطلاع دهند تا اقدامات کارشناسی و قضایی لازم انجام شود.