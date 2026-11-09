به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام کشت ۴.۶ میلیون هکتار از اراضی دیم کشور در سال زراعی جاری، گفت: با وجود دستاوردهای طرح جهش تولید در دیمزارها، تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز، اجرای کامل برنامه‌های افزایش بهره‌وری را با محدودیت مواجه کرده است.

وی با اشاره به برآورد ۳ هزار میلیارد تومانی اعتبار مورد نیاز طرح در سال گذشته، افزود: از این میزان، کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است؛ در حالی که اجرای برنامه‌ها به فعالیت حدود ۳ هزار کارشناس در سراسر کشور نیاز دارد.

وی با بیان اینکه طرح جهش تولید در دیمزارها از سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام آغاز شد، گفت: در ادامه و با تدوین برنامه ۵ ساله دوم، عنوان طرح به «پایداری تولید در دیمزارها» تغییر کرد تا ضمن افزایش بهره‌وری، تولید محصولات کشاورزی در برابر نوسانات اقلیمی نیز پایداری بیشتری داشته باشد.

آنجفی ارزش تولیدات حاصل از اجرای این طرح در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را حدود ۴۵۷ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: در سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار تن علوفه در دیمزارهای کشور تولید شد؛ تولید این میزان علوفه در اراضی آبی به حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب نیاز داشت.

وی با اشاره به توزیع حدود ۸ هزار دستگاه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی حفاظتی در قالب این طرح گفت: در سال زراعی جاری، سطح کشت کاملینا در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و برنامه‌ریزی شده است تا در سال پنجم اجرای طرح، تولید دانه‌های روغنی در دیمزارها به حدود ۶۰۰ هزار تن برسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت توسعه کشاورزی حفاظتی، تناوب زراعی و استفاده از ارقام متناسب با شرایط اقلیمی افزود: در حال حاضر حدود ۱۹۷ رقم گندم در کشور کشت می‌شود تا برای هر پهنه و اقلیم، رقم مناسب مورد استفاده قرار گیرد. همچنین توسعه محصولات علوفه‌ای، حبوبات، دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی در دستور کار است.

جلو افتادن زمان کشت برای کاهش خسارت‌های اقلیمی

آنجفی وسعت اراضی دیم در برنامه کشت کشور را حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: عملیات کشت در سال زراعی جاری با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره پدیده ال‌نینو، با سرعت بیشتری آغاز شده و میزان کشت انجام‌شده تاکنون حدود ۳۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی تأکید کرد: با آموزش و اقدامات ترویجی، تاریخ کاشت جلو افتاده است تا محصولات از خسارت‌های احتمالی ناشی از شرایط اقلیمی در امان بمانند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین از برنامه تبدیل آیش زرد به آیش سبز خبر داد و گفت: در این رویکرد، به جای رها کردن زمین بدون کشت، با استفاده از تناوب و تنوع محصولات، ضمن بهره‌برداری بهتر از ظرفیت اراضی، از فرسایش خاک جلوگیری و حاصلخیزی آن تقویت می‌شود.